Bartınlı şehidin hayrına Tanzanya’da su kuyusu açıldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü destekleriyle yürütülen “1000 Şehidimiz İçin1000 Su Kuyusu” projesi kapsamında Tanzanya’da Bartınlı şehit Cem Kanbur’un hayrına su kuyusu açıldı.

İşleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun öncülüğünde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen, “1000 Şehidimiz Adına 1000 Su Kuyusu” Projesi kapsamında İstanbul’un Pendik İlçesinde yaşayan vatandaşların yapmış olduğu bağışlarla Tanzanya’da Bartınlı şehit Cem Kanbur’un hayrına su kuyusu açıldı.

Bartın Valisi Sinan Güner su kuyusunun açılışına ilişkin plaket ve su kuyusu beratını Şehit Cem Kanbur’un ailesine teslim etti.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Vali Güner, “Vatanımız ve milletimiz için canını feda eden Şehidimiz Cem Kanbur’un adının ülkemizden binlerce kilometre ötede yaşatılacak olmasından memnuniyet duymaktayız. Su kuyusunun açılmasında bağış yapan ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Vali Sinan Güner, Garnizon Komutanı Dz.Kd.Alb. Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Ersin Aslan ve Şehit Cem Kanbur’un ailesinin katıldığı programda şehit Cem Kambur’un anılarını yaşatmak amacıyla, baba evinin bir bölümünde hazırlanan müze katılımcılar tarafından gezildi.

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