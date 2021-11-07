Hobi olarak başladıkları kivi yetiştiriciliğinde 400 ton üretime ulaştılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hobi olarak başladıkları kivi yetiştiriciliğinde 400 ton üretime ulaştılar

İHA

Hobi olarak başladıkları kivi yetiştiriciliğinde 400 ton üretime ulaştılar

Bartın’da tekstil yatırımları bulunan Aydın ailesi, hobi amaçlı başladığı kivi yetiştiriciliğinde 400 ton üretime ulaştı.
Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil fabrikası kuran Aydın ailesi, Akçalı köyünde satın aldıkları 50 dönüm arazide hobi amaçlı kivi yetiştiriciliğine başladı. Aydın ailesi, 50 dönümlük alanda dikimi yapılan 2 binden fazla kivi fidanının bölge iklimine uyum sağlamasının ardından bataklık haldeki 150 dönüm araziyi de satın alarak tarıma elverişli hale dönüştürdü. Satın aldıkları araziyi tarıma elverişli hale getirebilmek için büyük mücadele veren aile, 300 tır ağaç kabuğu, 40 tır gonca taşı ve 150 tır torfu maddesini karma yaparak arazi üzerine serdi. Daha sonra araziye 10 binden fazla kivi fidanı diken aile toplanan kivilerin ayrıştırılması için tesis ve kivileri gerekli ısıda saklayabilmek için soğuk hava deposu gibi yatırımlar gerçekleştirdi. İlk yıllarda zirai don gibi nedenlerle hedeflenen verimin alınamadığı arazide son yıllarda ise 400 tonluk kivi üretimine ulaşıldı. Yeni sezon mahsullerinin toplanmaya başladığı arazide 40 kişilik ekiple kiviler toplanıyor. Kasalara toplanan kiviler traktörlerle soğuk hava deposuna taşınıyor. Ayrıştırıldıktan sonra iç pazarda satışa sunulan kivilerin yurt dışına ihracatı noktasında ise görüşmeler devam ediyor.
Aydın ailesi fertlerinden 62 yaşındaki Gülbey Aydın, “Hobi olarak başlamıştık. Şurayı da yapalım derken 200 dönüm bahçe oluşturduk ve 13 yıldır devam ediyoruz. Verim aldığımız zaman 10 ton, 20 ton gittikçe arttı. Ağaçlar da 35 yaşına geldiği zaman verim arttı. Bazen çok don olayı yaşadık burada. Maalesef dondan dolayı bir şey alamadık. 35 yıl yani 20 ton, 30 tonda kaldık. En az 500600 ton almamız gerekirken 30 tonda, 20 tonda, 80 tonda, 150 tonda kaldığımız yıllar oldu. 3 yıl filan böyle 400 tona yaklaşık çıktık. 45 yılımız bahardaki don olaylarından dolayı heba oldu, verim alamadık. Bu sezon yaklaşık 400 ton kivi toplamayı bekliyoruz. Tabii bu 20 ton aşağı, 20 ton yukarı olabilir. Şu anda topluyoruz” dedi.
Bölgede yaşayan ev kadınlarına istihdam olanağı sunan kivi yetiştiriciliğinde gelecek yıllarda üretimin daha da artması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın’da jandarma ekiplerinden uyuşturucuya operasyonu
YEREL HABERLER Bartın’da jandarma ekiplerinden uyuşturucuya ...
Bartınlı şehidin hayrına Tanzanya’da su kuyusu açıldı
YEREL HABERLER Bartınlı şehidin hayrına Tanzanya’da su kuyusu açıldı
Bartın Üniversitesi öğrenci projeleriyle Türkiye üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrenci projeleriyle Türkiye ...
Bartın Üniversitesinden yeni bir patent
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinden yeni bir patent
Bartın Üniversitesinde akreditasyon çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinde akreditasyon çalışmaları devam ...
Hatice Akarsu, oğlu Barış'ın yanına defnedildi
YEREL HABERLER Hatice Akarsu, oğlu Barış'ın yanına defnedildi
Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu için cenaze töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Barış Akarsu’nun annesi Hatice Akarsu için cenaze ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.