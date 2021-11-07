Otomobil yol kenarındaki ineklere çarptı: 2 yaralı

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Bartın'da bir otomobil tarladan dönen çiftçinin ineklerine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken inekler ise kesimhaneye gönderildi.



Kaza, akşam saatlerinde Ulus ilçesi Pir Mahallesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri A. (67) idaresindeki 74 BN 714 plakalı Tofaş marka otomobil tarladan dönen çiftçi Bahattin Maden’e ait ineklere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içindeki Esmiye A. ve Meryem K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki inek ise çarpmanın etkisiyle veteriner hekim tarafından kontrol edildikten sonra kırıklar nedeniyle kesimhaneye sevk edildi.

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