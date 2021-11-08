Bartın’da çok sayıda tekstil çalışanı hastanelik oldu

Bartın Atılım Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikası çalışanları mide bulantısı, kusma ve ishal gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Bölgeden su ve yemek numuneleri alınarak inceleme başlatıldı.

Bartın Çeştepe köyünde yer alan Atılım Sanayi Sitesindeki tekstil atölyelerinde çalışan 100’den fazla işçi hafta sonundan itibaren mide bulantısı, kusma ve ishal gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Haftanın ilk mesai gününde sabah saatlerinde iş yerlerine gelen bazı işçilerde rahatsızlanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şikayetlerin artması üzerine tekstil üzerine üretim yapan üç atölyede üretime ara verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sanayi sitesinde kullanılan içme suları ve yemeklerden numune alınarak inceleme başlatıldı.



Sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir atölyenin işletme müdürlüğünü yapan İnci Kaçar atölyelerinde çalışan çok sayıda işçinin aynı şikayetlerle hastanelere başvurduğunu ve bazı işçilerin durumlarının ağır olduğunu kaydederek, “İki gündür yaşadıklarımızı şu şekilde özetleyelim. Dün itibarıyla burası kapalıydı. Cumartesi günü yapılan yemeklerden ötürü yemek yapımı gerçekleşti. Soğuk su, soğuk yemek tarzı da vardı. Firmalarımız Atılım Sanayi Sitesinde sorun yaşamakta. Yaşadığımız sorunda şu şekilde. İki tane tekstil atölyesi açamıyor. İnsanlar mide bulantısı, kusma ve ishal gibi şikayetlerle bize ulaşıyorlar. Dün akşam itibarıyla telefonuma çalışanlarımızdan 3035 kişi ulaşıp gelemeyeceğini, bu şikayetlere maruz kaldıklarını, hastaneye gittiklerinde Covid19 bölgesine yönlendirilip orada karantinaya alındıklarını test yapıldıklarını söylediler. Bu sabah geldiğimizde yine eksiklerimiz var. Gelenlerimiz aşırı hasta. Bakıyoruz herkeste aynı teşhis. Hatta firma sahibimizde aynı şekilde bu rahatsızlıklarla geldi bize. Bugün itibarıyla bizde öğlen arası itibarıyla paydosumuzu ettik. 50 kişiyle çalıştıramayacağımıza göre. Buranın şebeke suyu var, Bartın merkezin kavşak suyu adı altında bir suyu var. Biz kendimiz özel su kullanıyoruz ama özel sudan olduğunu düşünmüyoruz. Genelde Bartın Belediyesinin yönlendirdiği su diye düşünüyoruz. Ya da şebeke sularından. Az önce arkadaşımız geldi abdest alıyordum leş gibi bir suda abdest aldım diyor. Şikayeti olanlarda mide bulantısı, kusma ve ishal. Hatta 23 tane filan ambulans çağırdık. Çok kötü durumda olanlar vardı” dedi.

Üretime ara vermek zorunda kalan atölyelerden birinde çalışan Gülizar Yılmaz da yaşananları anlatarak, “Sabah işbaşı yaptığımızda arkadaşlarımızın eksik olduğunu fark ettik. Aradık, hepsi ishal kusma o şekilde hastaneye gitmişler. Burada olanlardan da biz hastaneye gönderdik. Daha olduğu içinde paydos etmek zorunda kaldık. Şu an herkes hastanelere gidiyor aynı şikayetten” şeklinde konuştu.

Atılım Sanayi Sitesi Başkanı Necmi Ateş ise ilgili kurumlar tarafından gerekli incelemelerin başlatıldığını ifade ederek, “Sanayimizde bazı fabrikalarda rahatsızlanan arkadaşlarımızın hastaneye başvurduğunu, nereden kaynaklandığını bunun bilemiyoruz. Bunun sonuçlarını da ilgililer araştırıyor.” İfadelerinde bulundu.

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