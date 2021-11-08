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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi’nin TÜBİTAK 2209-B projeleri başarısı

İHA

Bartın Üniversitesi’nin TÜBİTAK 2209-B projeleri başarısı

TÜBİTAK 2209A öğrenci projelerinde Türkiye üçüncüsü olan Bartın Üniversitesinin, “TÜBİTAK 2209B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında da 2 projesi kabul edildi.
TÜBİTAK’ın teknolojik dönüşümün sağlanması ve değer zincirinde istenilen seviyelere ulaşılması için alanlarında başarılı öğrencileri desteklediği, üniversitesanayi iş birliğini geliştirmek ve yeni teknolojilere öğrencilerin erişimini sağlamak amacıyla çağrıya çıktığı “TÜBİTAK 2209B “Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” başvuru sonuçları açıklandı.
Açıklanan sonuçlara göre “TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında kabul edilen 52 projesiyle Türkiye’de üçüncü olan Bartın Üniversitesinin 2209B programı kapsamında 2 projesi kabul edildi.
Böylece Bartın Üniversitesi Bartın MYO Kurcaşile Yerleşkesinde Gemi İnşaatı Programında eğitim gören Çağılber Kavas, Öğr. Gör. Fatih Mehmet Kale danışmanlığında hazırladığı “Bakım Onarım Platformu” projesiyle desteklenmeye değer bulundu. Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Yaşar Yurtsever de Bartın Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dursun Kısa’nın danışmanlığında hazırladığı projeyle listeye girmeye başardı. Yurtsever’in “Igf1 Proteinin Yerli ve Millî İmkânlarla Rekombinant Olarak Üretilmesi ve Saflaştırılması” başlıklı projesinin sanayi danışmanlığını ise Bartın Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İmamoğlu yapıyor.
“Öğrenci odaklı” eğitimöğretim anlayışıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “‘Üreten Üniversite’ sloganıyla akademisyenlerimizin başarıları öğrencilerimize tecrübe olarak yansımaya devam ediyor” dedi.
Bartın Üniversitesinde öğrencilerin gelişiminin derslerle sınırlı olmayan öğrenme ortamıyla desteklendiğinin altını çizen Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sürekli gelişimini ve yetkinliklerinin artması her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm personelimizle birlikte ciddi çaba sarf ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onların en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayretindeyiz. Bu düşüncelerle öğrencilerimizi ve onlarla yol arkadaşlığı yapan öğretim elemanlarımızı ve tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında destekleyerek kendilerini kanıtlama imkânı sunan TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a da teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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