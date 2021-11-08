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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun canlı yayında yükseköğretimde kalite süreçlerini anlattı

İHA

Rektör Uzun canlı yayında yükseköğretimde kalite süreçlerini anlattı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bir kanalda İletişim Uzmanı İsmail Yolcu’nun sunduğu “Kırmızı Kalem” programında yükseköğretimde kalite süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bir kanalda eğitimin her kademesiyle ilgili önemli konuların tartışıldığı “Kırmızı Kalem” programında kalite süreçleri kapsamında üniversitede gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetti. İletişim Uzmanı İsmail Yolcu’nun sunduğu programa Genç Akademisyenler Birliği Genel Başkanı Arş. Gör. Yunus Kocabıyık da katıldı.
Yükseköğretimde kalite ve kalite güvencesinin son dönemlerde en çok konuşulan konulardan biri olduğunu ifade eden Rektör Uzun, “Dünyada ve ülkemizde yükseköğretim kurumları ve haliyle öğrenci sayılarında belirgin artışlar olmuştur. Bu değişim beraberinde farklı durumların da ortaya çıkmasına neden oldu. Artık karar vericiler bu konu üzerinde çeşitli stratejiler oluşturmaya ve kalite güvencesine daha fazla önem vermeye başladı. Avrupa’da ortaya çıkan bu gelişmeler çok kısa sürede Türkiye’de de odaklanıldı. Yükseköğretim Kurulumuz başta olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlarımız yerel, ulusal ve uluslararası analizlerle kalite güvencesini sağlamaya yönelik adımlar attı” dedi.

“Yükseköğretim Kalite Kurulu önemli çalışmalar yapmaktadır”
Rektör Uzun, üniversitelerdeki kalite çalışmalarında Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) önemli bir görev üstlendiğinin altını çizerek, “Kalite güvencesini sağlamak artık üniversitelerimiz için vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Yarışın dışında kalmamak için eğitim, araştırma ve yönetimin kalitesinin geliştirilmesi elzem oldu. Çünkü başarılı öğrencileri çekme, yetenekli araştırmacı ve öğretim üyelerini istihdam etme yarışında ön plana çıkabilmenin ilk şartlarından biri bu yeterliliği sağlamaktır. Yükseköğretim Kalite Kurulumuz, üniversitelerimizde kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Bu doğrultuda bizlere olan katkıları için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Bartın Üniversitesi'ndeki kalite çalışmaları
Bartın Üniversitesi'ndeki kalite çalışmalarından da bahseden Rektör Uzun, “Üniversitemizi her gün biraz daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir anlayışla akademik gücümüz ve öğrencilerimizle birlikte geleceğe doğru yürüyoruz. Bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katıyoruz. Bu süreçte bizlere olan inançları ve destekleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca eğitim alanına sundukları katkılarla birlikte yakın ilgileri için Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Rektör Uzun, uluslararasılaşma, eğitimöğretim, bilimsel çalışmalar, kültür, sanat ve sportif etkinlikler ile Bartın hakkında da bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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