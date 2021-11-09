Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünden Rektör Uzun’a ziyaret

Karayolları 15. Bölge (Kastamonu) Müdür Yardımcısı Özer Kaya ve beraberindekiler, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Ziyarette, Baş Mühendis Mustafa Dinç ve Bartın Şube Şefi Serkan Akyüz de yer aldı. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinde bölgesel kalkınma odağında ülkemizin gelişimine yönelik sürdürülen çalışmalardan bahsetti.

Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak tüm bileşenlerimizle birlikte ülkemizin kalkınmasına destek oluyoruz. Bölgesel odaklı bir anlayışla ülkemizin sürdürülebilir büyümesini ve kalkınmasını destekleyen çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Üniversitelerin, bölgelerin ve ülkelerin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu da vurgulayan Rektör Uzun, “Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bartın Üniversitesi de bu doğrultuda büyüyor ve geleceğimize değer katmaya devam ediyor. Bu yolculukta iç ve dış paydaşlarının destekleriyle yakaladığımız ivmeyi daha yukarılara taşımak istiyoruz. Bu düşüncelerle destekleri için Karayolları 15. Bölge Müdürümüz Yüksel Oğuzhan’a ve yakın ilgileri dolayısıyla Müdür Yardımcısı Özer Kaya, Baş Mühendis Mustafa Dinç ve Bartın Şube Şefi Serkan Akyüz’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İki kurum arasında yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Kutlubey Kampüsünde de çeşitli incelemeler yapıldı. Burada Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı’nın da katılımıyla Kütüphane, Yaşam Merkezi, Gölet ve Türkiye’nin alanındaki en kapsamlı tesislerinden biri olacak “Engelsiz Yaşam Alanı Projesi” yerinde görüldü.

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