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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun’un 10 Kasım Mesajı

İHA

Rektör Uzun’un 10 Kasım Mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli iradeyi hâkim kılmış ve milletimizi bir ideal etrafında birleştirmeyi başarmıştır” dedi.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 83’üncü yıl dönümünde minnet ve şükranla yâd ettiklerini ifade eden Rektör Uzun, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli iradeyi hâkim kılmış ve milletimizi bir ideal etrafında birleştirmeyi başarmıştır. İstikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, O’nun ‘en büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyeti geleceğe emin adımlarla yürümektedir” ifadelerini kullandı.
Rektör Uzun, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Sadece ülkemizde değil, fikir ve başarılarıyla tüm dünyaya örnek olmuş ve adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirası geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ne mutlu bize ki ‘Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister’ diyen Atamızın, mirasını bugün büyük bir onurla koruyor ve onu geleceğe taşıyabilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bu düşüncelerle ebediyete irtihalinin 83’üncü yılında ‘Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözleriyle bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimiz ile tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”

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