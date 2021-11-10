Bartın’da çok sayıda öğrenci mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu

Bartın’da 72 ilkokul öğrencisi mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Bartın’ın kırsal bölgelerindeki okullarda taşımalı eğitim gören 72 öğrencide mide bulantısı, ishal ve kusma belirtileri görüldü. Evlerinde ve okullarında rahatsızlanan öğrenciler velileri tarafından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine getirilerek tedavi altına alındılar. Bazı öğrenci velileri çocuklarında gece saatlerinden itibaren mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtiler başladığını kaydederken bazı öğrenci velileri ise kendi çocuklarının da okula gittikten sonra benzer şikayetlerde bulunmaları üzerine kendilerine telefon edildiğini ve çocuklarını okuldan alıp hastaneye getirdiklerini ifade ettiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar Covid19 tedbirleri kapsamında okullarda sulu yemek dağıtılmadığını ifade ederken farklı bölgelerdeki okullarda öğrenim gören öğrencilerin rahatsızlanmalarına yönelik inceleme başlatıldığını söyledi.

Çocukların yaşadığı rahatsızlığın Rota Virüsünden kaynaklandığı da iddialar arasında yer aldı.

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