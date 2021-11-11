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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun’dan Kurucaşile ilçesine ziyaret

İHA

Rektör Uzun’dan Kurucaşile ilçesine ziyaret

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bir dizi ziyarette bulunmak için gittiği Kurucaşile ilçesinde öğrencilerle de bir araya geldi.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kurucaşile temasları kapsamında ilk olarak Kaymakam Bayram Köse ve Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın’ı ziyaret etti. Burada Bartın Meslek Yüksekokulunun Kurucaşile ilçesinde yer alan programları, eğitimöğretim alanları, uygulamalı eğitim, barınma ve öğrencilerle ilgili konular konuşuldu. Bartın MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi’nin de yer aldığı ziyaretlerde Belediye Başkanı Sayın’a destekleri için plaket takdim edildi.
“Geleceğimizin mimarları olacak öğrencilerimiz en temel önceliğimiz”
Bartın Üniversitesinde öğrencilerin en temel öncelikleri olduklarını kaydeden Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak tüm çalışmalarımızın merkezine öğrencilerimizi alıyoruz. Gençlerimizin geleceğimizi inşa edecek bireyler olduklarının bilincinde, onları en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Yerelden evrensele uzanan bir anlayışla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda iç ve dış paydaşlarımızla birlikte hareket etmeyi önemsiyoruz. Ülkemizin 81 ilinden olduğu gibi 72 farklı ülkeden de öğrencileri olan Üniversitemizde, en iyiye ulaşmaya kararlılığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle yakın ilgileri dolayısıyla Kurucaşile Kaymakamı Bayram Köse ve Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın’a teşekkür ediyorum” dedi.
Rektör Uzun, öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi
Bartın Meslek Yüksekokulunun Kurucaşile ilçesinde yer alan programlarda öğrenimlerine devam eden öğrencilerle de bir araya gelen Rektör Uzun, “Deniz ve Liman İşletmeciliği”, “Gemi İnşaatı”, Marina ve Yat İşletmeciliği” ve Turizm ve Seyahat Hizmetleri” programlarındaki eğitimöğretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Bartın MYO Müdürü Doç. Dr. Ayşe Genç Lermi ile birlikte öğretim elemanlarının da yer aldığı toplantıda Rektör Uzun, öğrencilerin görüş ve önerilerini dinledi.
“Öğrenci dostu bir üniversite olarak öğrencilerimizin gelişimini önemsiyoruz”
Rektör Uzun, “Öğrencilerimizi en önemli bileşenlerimiz olarak görüyor, onları dinliyor ve geleceğe birlikte yürüyoruz. ‘Tribünde değil, odağında ol’ anlayışıyla hayata geçirdiğimiz pek çok sportif ve kültürel etkinlikle gelişimlerini destekliyoruz. Bu noktada elde edilen başarılarından dolayı öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Bu vesileyle Gemi İnşaatı Programında eğitim gören öğrencimiz Çağılber Kavas’ı ve danışmanı Öğr. Gör. Fatih Mehmet Kale’yi kabul edilen TÜBİTAK 2209B projesi dolayısıyla tebrik ediyorum. TÜBİTAK 2209A öğrenci projelerinde Türkiye üçüncüsü olan Üniversitemizin, önümüzdeki dönemlerde bu başarısını arttırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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