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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aile içi şiddetin azaltılmasına yönelik geliştirilen program ilk olarak Bartın’da uygulanacak

İHA

Aile içi şiddetin azaltılmasına yönelik geliştirilen program ilk olarak Bartın’da uygulanacak

Bartın Üniversitesi tarafından aile içi şiddetin azaltılmasını hedefleyerek geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen “Sağlıklı ve Saygılı İlişkiler Programı” kapsamında ilk uygulamalar Bartın’da yapılacak.
Bartın Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında “Sağlıklı ve Saygılı İlişkiler Programı” kapsamında bir protokol imzalandı. Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Çelik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Deniz Yılmaz tarafından imzalanan protokol ile aile içi şiddet davranışlarının azaltılmasına yönelik araştırma ve uygulamalar yapılacak.

“Yenilikçi bir proje hayata geçiriliyor”
Bu projenin şiddete karşı farkındalık kazandırmak ve davranış değiştirme konusunda failleri destekleyici olması bakımından yenilikçi olduğunu ifade eden Bartın Valisi Sinan Güner, “Aile içi şiddet davranışları sergileyen kişilerin şiddetin zararlarını fark etmeleri, şiddetin sorumluluğunu almaları ve yakın ilişkilerinde sağlıklı ve saygılı ilişkiler geliştirmeleri için bu program çok önemlidir” dedi.

“Aile içi şiddet davranışlarının azaltılmasında önemli bir proje olacak”
Projenin öneminden bahseden Prof. Dr. Çelik ise “Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan aile içi şiddetle temel hak ve özgürlüklerin ihlali söz konusu olmaktadır. Evrensel bir sorun olarak çözüm bekleyen bu alanda önemli bir çalışma Üniversitemiz bünyesinde yapılıyor. Bu süreçte toplumumuza ve tüm insanlığa ulaşan bilimsel çalışmaların yapılması konusunda tüm bileşenlerimiz teşvik ediliyor. Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun başta olmak üzere TÜBİTAK destekli bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Turhan ve tüm insan kaynağımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca yakın ilgileri ve destekleri için Sayın Valimiz Sinan Güner’e ve İl Müdürümüz Deniz Yılmaz’a teşekkür ederim” diye konuştu.

İlk uygulamalar Bartın’da yapılacak
Çalışma hakkında bilgiler veren proje yürütücüsü Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Turhan ise program kapsamında ilk uygulamaların Bartın’da yapılacağının ve çalışmanın sonraki aşamalarda diğer illerde de uygulanabileceğinin altını çizdi. Turhan, “Proje, ülkemizde kadına yönelik aile içi şiddetin önüne geçmede, şiddet faillerinde davranış değişimini hedefleyen bir müdahale programının etkililiğinin incelenmesi, şiddet faillerinin şiddet uygulama nedenlerini ve (eski) eşlerinin şiddet konusundaki deneyimlerini derinlemesine inceleyecektir. Proje kapsamında etkililiği araştırılacak olan programın aile içi şiddet faillerinde şiddet uygulama nedenlerine ilişkin farkındalık kazandırmayı ve davranış değiştirme konusunda failleri destekleyecek olması bakımından yenilikçi ve önemli olduğu düşünülmektedir” ifadelerini kullandı.
Turhan, “Sağlıklı ve Saygılı İlişkiler Programı”nın “Eşine Şiddet Uygulayan Erkekler İçin Sağlıklı ve Saygılı İlişkiler Programının Uygulanması” başlıklı proje ile TÜBİTAK 3501Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklendiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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