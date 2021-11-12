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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi arasında protokol imzalandı

İHA

Bartın Üniversitesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi arasında protokol imzalandı

Bartın Üniversitesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi arasında hizmet içi eğitimlerin çevrim içi yöntemlerle iş birliği içerisinde yürütülmesi amacıyla protokol imzalandı.
İmzalanan protokolle, görevli personelin günün koşullarına ve mevzuata uygun olarak yetişmeleri sağlanacak. Personel tarafından sunulan hizmetin verim ve kalitesini yükseltmenin, görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmanın hedeflendiği çalışmalar kapsamında, personelin sürece dair farkındalıklarının artırılması için gayret gösterilecek. Ayrıca personelin daha ileriki görevlere hazırlanmaları için liderlik, motivasyon, kurum aidiyeti ve iletişim konularında da eğitimler verilecek.

“Tecrübe paylaşımı ile önemli kazanımlar elde edeceğiz”
İmzalanan protokolün önemine değinen Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu, “Üniversite olarak akademik ve idari insan kaynağımızın başta mesleki gelişimleri olmak üzere birçok farklı konuda hizmet içi eğitim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunun sonucunda sadece bu yıl tamamlanmadan 25 hizmet içi eğitimi başarıyla tamamladık. Yürüttüğümüz bu çalışmaları farklı üniversitelerle tecrübe paylaşımı yoluyla geliştirmek için bir iş birliği protokolü hazırladık. Bunun ilkini de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesiyle imzalamaktan oldukça mutluyuz. Bu düşüncelerle destekleriyle geleceğe olan yolculuğumuzda bizleri motive eden Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“İş birliği içerisinde elde ettiğimiz kazanımları geleceğe taşıyoruz”
Her iki üniversitenin de elde ettiği kazanımları sürdürülebilir bir şekilde geleceğe taşımak hedefinde olduğunu ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Aynı zamanda geleceğimizin mimarları olacak gençlerimizin yetiştirilmesi gibi önemli bir görevi de yerine getirmektedir. Bu doğrultuda üniversitelerdeki insan kaynağının bütünlüklü bir şekilde hareket etmeleri, bir farkındalıkla gayret göstermeleri önemli bir yerde durmaktadır. Bu noktada imzalanan protokolü oldukça önemsiyor, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Akın Levent'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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