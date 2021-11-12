İhtisaslaşma kapsamına alınan üniversiteler, Burdur’da bir araya geldi

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı” kapsamında yer alan üniversitelerin performansları aktarılarak, karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunuldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Burdur Valisi Ali Arslantaş ve il protokolünden yetkililerin yanı sıra “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı” bünyesinde çalışmalarına devam eden Bartın Üniversitesiyle birlikte Artvin Çoruh, Aksaray, Bingöl, Düzce, Hitit, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir Ahi Evran, Muş Alparslan, Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Uşak ve Yozgat Bozok Üniversitelerinin rektörleri ve programdan sorumlu rektör yardımcıları ile programa dâhil edildiği ilan edilen “Batman, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karamanoğlu Mehmetbey, Munzur ve Hacı Bektaş Veli Üniversitelerinin rektörleri ve ilgili rektör yardımcıları katıldı.

Tecrübe paylaşımı yapıldı

Toplantının açılış bölümünde MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın gerçekleştirdiği konuşmaların ardından konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programında yer alan üniversitelerimizin faaliyet performanslarının izlenmesi ve tecrübe paylaşımı amacıyla 2019 yılından bu yana belli aralıklarla proje kapsamındaki üniversitelerimizde toplantılar düzenlendiğini hatırlattı.

“Nitelikli bilgi ve yetiştirilen insan kaynağının katkısı önemli”

YÖK olarak yükseköğretimin eğitimöğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerinde “kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı” bir planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsediklerinin altını çizen Özvar, yapısal değişim niteliğindeki en önemli gelişmelerden birisi olan üniversitelerimizin misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalarını da bu kapsamda değerlendirildiğini ve bu alandaki faaliyetlerini üniversiteler ve tüm paydaşlar ile birlikte bundan sonra da güçlendirerek devam ettirmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi.

Özvar, program kapsamında üniversitelerin eğitimöğretim ve araştırmageliştirme gibi birincil faaliyetlerinin yanı sıra bulunduğu ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılması; yerel ekonomik hayatın geliştirilmesine katkı sağlanması; bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinin amaçlandığını da vurguladı.

“Üniversitelerimiz bölge odaklı çalışmalarıyla ülkemizin kalkınmasına değer katıyor”

Gerçekleştirilen toplantının önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yükseköğretim Kurulumuzun önderliğinde ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen toplantıda çok önemli bilgiler aktarılarak, görüş alışverişinde bulunuldu. Adeta bir beyin fırtınası şeklinde gerçekleştirilen toplantıda, üniversitelerimizin bölgelerinden başlayarak ülkemizin geleceğine sunabileceği katkılar doğrultusunda izlenebilecek süreçler aktarıldı. Bu düşüncelerle YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Naci Gündoğan ile birlikte tüm değerli rektörlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi odağında çalışmalarımızı adım adım ilerletiyoruz”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinin “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanındaki hedeflerinden bahsederek “Üniversite olarak bölgesel odaklı çalışmalarımızı sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmek ve geleceğimize değer katmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sürdürdüğümüz araştırmalar ve paydaş görüşleri neticesinde, ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ konusunda yetkin akademik kadromuzla oluşturduğumuz yol haritası üzerinden faaliyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar ve açtığımız bölümlerle birlikte ‘Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi’ konusunda stratejimizi adım adım ilerletiyoruz” şeklinde konuştu.

“Tüm paydaşlarımızın desteğiyle önemli çalışmalar yapıyoruz”

“Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi Projesi” noktasında çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerinin de altını çizen Rektör Uzun, “Yükseköğretim Kurulumuz tarafından ortaya konulan vizyonla kalite arayışımızı daha da hızlandırdık. ‘Filyos Limanı Projesi’ne odaklanarak bölgemizin ekonomik aktörleri arasındaki hareketliliği destekleyecek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, Üniversitemizin ortaya koyduğu organizasyon ve stratejiyle katma değeri yüksek gelişmeler oluşturmak, ArGe ve ÜrGe faaliyetlerini arttırmak, ürün pazar ile rekabetini güçlendirecek ve uzmanlaşmış bir yapı ile kalkınma hamlemize destek olmaktır. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızla yaptığımız iş birliği ve güç birliği ile bölgemizin gelişimine değer katıyoruz” ifadelerini kullandı.

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