Evde çıkan yangında yaşamını yitirdi



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, tek katlı evde sobadan çıkan yangında yatalak hasta Naciye Kök (88) yaşamını yitirdi, 6 kişi dumandan etkilendi.

Kastamonu´nun İnebolu ilçesinden hurdacılık yapmak için gelen ailenin Kutlubeydemirci köyünde kirada oturduğu tek katlı evde, 03.30 sıralarında, sobadan çıkan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden İlyas Küçükdurna (46), evde bulunanları dışarıya çıkardı. Yatalak hasta olan Naciye Kök ise mahsur kaldı. İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürdü. İçeride yapılan incelemede Naciye Kök´ün cansız bedenine ulaşıldı.

Yangında dumandan etkilenen Satı Kucık (50), Emel Kaplan (41), Hakan Kucık (28), Mustafa Kaplan (7), Kadir Kaplan (4) ve İlyas Küçükdurna sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Naciye Kök´ün cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-11-13 12:07:31



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