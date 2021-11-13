Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı

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Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN´da, su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücü Hüseyin Altun (78), itfaiye ekiplerince yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, BartınKarabük yolu Potbaşı mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Hüseyin Altun yönetimindeki 74 AU 336 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye geldi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü Altun, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu yaralı çıkarıldı. Hüseyin Altun, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-11-13 16:11:07



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