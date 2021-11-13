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Takla atan araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İHA

Takla atan araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bartın’da meydana gelen kazada takla atan otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü. Otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldıktan sonra 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Bartın Karabük karayolunun Potbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karabük’ten Bartın istikametine seyir halinde olan Hüseyin Altun yönetimindeki 74 AU 336 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpıp karşı şeride geçti. Takla atan otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü.
Kazayı gören vatandaşların yardım çağrısı üzerine bölgeye 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Altun için Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Altun 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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