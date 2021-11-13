Takla atan araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Bartın’da meydana gelen kazada takla atan otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü. Otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldıktan sonra 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bartın Karabük karayolunun Potbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karabük’ten Bartın istikametine seyir halinde olan Hüseyin Altun yönetimindeki 74 AU 336 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpıp karşı şeride geçti. Takla atan otomobil yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşların yardım çağrısı üzerine bölgeye 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Altun için Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Altun 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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