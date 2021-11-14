Aksu şelalelerinin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aksu şelalelerinin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi

İHA

Aksu şelalelerinin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi

Bartın sınırları içerisinde yer alan ve ulaşımı en zor şelaleler arasında gösterilen Aksu şelaleleri drone ile görüntülendi.
Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesine 18 kilometre uzaklıktaki Aksu şelaleleri drone ile görüntülendi. İstanbul’da yaşayan Mahmut Akdoğan ve Almanya’da yaşayan Murat Akdoğan kardeşlerin drone ile görüntülediği şelale eşsiz manzarası ile görenleri hayran bıraktı.
Akdoğan kardeşlerin Aksu şelalelerine uzanan zorlu yolculukları ise saniye saniye kayıt altına alındı. Kumluca beldesinden Aksu şelalelerine ulaşmak için araçla yola çıkan iki kardeş yolun sonlandığı noktadan yaklaşık yarım saat boyunca yaya olarak yürüyüş gerçekleştirdi. Şelalelerin yer aldığı sarp vadiye halatlarla 150 metrelik emniyetli iniş gerçekleştiren iki kardeş doğanın sunduğu eşsiz manzaraları da drone ile görüntüledi.
Sosyal medyada paylaşılan Aksu şelaleleri videoları kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlendi. Sonbahar mevsimiyle birlikte şelaleyi çevreleyen ormanlardaki renk cümbüşü de büyük beğeni topladı.
Dağcılık alanında eğitimler alan ve Aksu şelalelerinin eşsiz güzelliğini drone ile görüntüleyen Mahmut Akdoğan, “Bu şelalelerin varlığını yaklaşık 15 yıldır biliyordum, büyüklerimiz anlatırdı. Daha önce birkaç kez gittim ama tecrübem olmadığı için inememiştim. Aldığım dağcılık ve arama kurtarma eğitimleri sayesinde vadiye inip Aksu şelalelerini yakından görmek çok güzel bir duygu oldu. Aksu şelaleleri halen insan elinin değmediği ve doğallığı bozulmamış muazzam bir yer. Sonbaharla birlikte şelaleyi çevreleyen ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü de ayrıca görülmeye değer” dedi.
Akdoğan, bölgeyi görmek isteyenlerin muhakkak dağcılık eğitimi almış ve bölgeyi tanıyan profesyonel rehberlerle birlikte gerekli emniyet ekipmanlarını da kullanarak şelalelere ulaşım sağlamalarının olası kazakayıpların önüne geçeceğine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Takla atan araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Takla atan araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince ...
Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü ...
Bartın Üniversitesi'nin 7/24 açık kütüphanelerinde öğrencilere çorba ikramı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi'nin 7/24 açık kütüphanelerinde ...
Evde çıkan yangında yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında yaşamını yitirdi
Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
İhtisaslaşma kapsamına alınan üniversiteler, Burdur’da bir araya geldi
YEREL HABERLER İhtisaslaşma kapsamına alınan üniversiteler, ...
Bartın Üniversitesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi ile Erzincan Binali Yıldırım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.