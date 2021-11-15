Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, dünya üçüncüsü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, dünya üçüncüsü oldu

İHA

Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, dünya üçüncüsü oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, milli sporcu Zeynep Yetgil, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zeynep Yetgil, yeni bir başarıyı daha hanesine yazdırdı. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan genç sporcu dünya üçüncüsü olmayı başardı. Şampiyonada 53 kiloda yarışan Zeynep Yetgil, Moğol rakibi Munkhgerel Munkhbat’ı 83 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Başarılarına her dönem yenilerini eklemeyi başaran Zeynep Yetgil’i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ulusal başarıların yanında uluslararası başarılarla da bizleri gururlandırmaya devam ediyor” dedi.
Rektör Uzun, hedeflerinin akademik çalışmalar ve milli başarılarla Türk sporuna değer katmak olduğunun da altını çizerek, “Bartın Üniversitesi olarak akademik anlamda elde ettiğimiz başarılara öğrencilerimizin ve mezunlarımızın da katkılar sunuyor olması bizleri gururlandırıyor. Bir yandan bölgemizin kalkınması için çalışmalarımızı sürdürürken diğer yandan ise aralarında Spor Bilimleri Fakültemizin öğrencilerinin de olduğu TÜBİTAK 2209 öğrenci projeleriyle geleceğe olan yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Bu başarılarımızın sportif alana yansıması ise gücümüze güç katıyor. Bu düşüncelerle elde ettiği başarılarla Üniversitemizin ve ülkemizin ismini gururla taşıyan öğrencimiz Zeynep Yetgil’i tebrik ediyorum. Ayrıca öğrencilerimizin başarılara ulaşmasında emek veren ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük çaba sarf eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan başta olmak üzere tüm akademik ve idari insan kaynağımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksu şelalelerinin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Aksu şelalelerinin eşsiz manzarası drone ile ...
Takla atan araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Takla atan araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince ...
Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER Su kanalına devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü ...
Bartın Üniversitesi'nin 7/24 açık kütüphanelerinde öğrencilere çorba ikramı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi'nin 7/24 açık kütüphanelerinde ...
Evde çıkan yangında yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında yaşamını yitirdi
Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.