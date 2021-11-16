Domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesinde, tarlada domuz tuzağına yakalanan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Ulus'a bağlı Ulukaya köyünde saat 08.00 sıralarında tarlada domuz tuzağına yakalanan ayıyı görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine köye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı havalı tüfekle erkek bozayıya uyuşturucu iğne attı. Ayı 8 iğne ile uyutulurken, herhangi bir tehlikeye karşı iş makinesinin kepçesiyle de önü kapatıldı. Ekipler demir kesme makası ile ayının dolandığı çelik teli kesti. Ayının sol ön bacağındaki yara tedavi edildi. 4 yaşında olduğu tahmin edilen bozayı uyuşturucunun etkisinden kurtulduktan sonra ormana gitti.

Olayın ardından köy camisinden anons yapılarak vatandaşlar ayıya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Ayının yakalandığı tarlada başka alanlara kurulan domuz bağı telleri de ekipler tarafından demir makası ile kesildi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2021-11-16 14:22:24



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