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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesinde enerji verimliliği maksimum düzeye çıkarılıyor

İHA

Bartın Üniversitesinde enerji verimliliği maksimum düzeye çıkarılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın YEVDES projesi kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında ilk 5'te yer alan Bartın Üniversitesinde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı’nın 18 Ağustos 2019 tarihli genelgesinde yer verilen “kamu binalarında 2023 yılına kadar asgari yüzde 15 enerji tasarruf” hedefinin üstüne çıkan Bartın Üniversitesinde bu durum sürdürülebilir hale getirilmek isteniyor. Bu doğrultuda belli periyotlarla gerçekleştirilen toplantılar ve yapılan saha çalışmalarıyla enerji verimliliği her geçen gün artırılıyor.
Derslik binasında termal kameralarla veriler toplandı
YEVDES kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında ilk 5'te yer alan ve 2 projesi desteklen Bartın Üniversitesinde, binlerce öğrencinin eğitimlerine devam ettiği Kutlubey Kampüsü Mehmet Akif Ersoy Dersliğinde incelemelerde bulunuldu. 3 gün boyunca yapılan saha ziyaretleri ve ölçümlerde kazan, pompa, vana ve tesisatlar termal kameralarla kontrol edildi. Baca gazı analizi, elektrik tüketim grafiği, ısı sıcaklık ölçümleri gibi analizlerin de yapıldığı derslik binasında gerçekleştirilecek çalışmaların planlamaları yapıldı.
Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Said Ceyhan başkanlığındaki ekipte Yapı İşleri Daire Başkanlığından Meriç Küçükköse (Enerji Yöneticisi) ve üniversite personeli Sadık Arslan ve Şevki Kambur yer aldı. Ayrıca ölçümler sertifikalı Etüt Proje Uzmanı İbrahim Mert Mesut Yalavuz da katıldı.
“Enerji verimliliği konusunu önemsiyoruz”
Enerji verimliliği konularında üniversite bünyesinde önemli çalışmaların yapıldığının altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bartın Üniversitesi'nin tüm bileşenleri enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında adeta bir seferberlik halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin kalkınmasını her anlamda önceleyen Üniversitemiz, her geçen gün artan enerji talebine karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. AB'nin kaynak verimliliği ilkeleri ışığında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarını destekliyor, sera gazı salınımının azaltılmasını sağlamak için çalışıyoruz. Ülkemizin enerji politikaları ve stratejileri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı yenilikçi teknolojilerle de birleştirerek, sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz. Bu doğrultuda üniversitemizin tüm bileşenlerini gösterdikleri hassasiyet ve gayretler dolayısıyla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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