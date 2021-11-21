Rektör Uzun, Kastamonu Üniversitesi öğrencileriyle “Kariyer Söyleşileri”nde bir araya geldi

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kastamonu Üniversitesi Yeniler Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen “Kariyer Söyleşileri” etkinliğine katıldı.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Burada “Akademik Kariyer: Fırsatlar ve Zorluklar” adlı konuşmasını yapan Rektör Uzun, bilgi toplumunun özelliklerinden bahsederek, nitelikli ve doğru bilgiyi seçmenin yollarını kendi deneyimleri üzerinden aktardı.

Bilgiyi tüketen toplumdan bilgiyi üreten topluma geçiş sürecine ve bu konunun önemine de değinen Rektör Uzun, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

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