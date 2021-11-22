Karadeniz sahil yolundan sonbahar manzaraları

Karadeniz sahil yolunu çevreleyen ormanlarda sonbahar mevsimi ile birlikte oluşan birbirinden renkli görüntüler drone ile havadan görüntülendi.
Karadeniz sahil yolunun BartınKastamonu güzergahındaki ormanlarda sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Yeşil, sarı ve kahverenginin onlarca tonunun bir arada buluştuğu ormanlardaki renklilik drone ile havadan görüntülendi.
Araçlarıyla Karadeniz sahil yolunu kullanan vatandaşlar kestane, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan ormanların arasında kıvrılıp uzayan karayolu ağı boyunca görsel bir şölene şahit oluyor.
Seyir halindeki sürücü ve yolculara eşsiz bir seyir keyfi sunan sonbahar manzaraları fotoğraf tutkunlarına da birbirinden renkli kareler sunuyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.