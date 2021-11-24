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Rektör Uzun’un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

İHA

Rektör Uzun’un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla yayımladığı mesajında, tüm öğretmenlerin ve öğretmen adayı öğrencilerin öğretmenler gününü kutladı.
Rektör Uzun, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde ve fedakârca hazırlayan öğretmenlerimiz, gönüllerinde taşıdıkları yüce heyecanla sadece var oldukları toplumu değil dünyayı da değiştirme gücü taşıyan bilge kişilerdir. Bu bilinçle bizler de Üniversitemizde geleceğin öğretmenlerini yetiştirmekte ve donanımlı bireyler olarak mezun etmek için büyük gayret göstermekteyiz. Onlardan göreve başladıkları ilk günden itibaren yorulmadan, sevgi ve ilgiyle gelecek kuşaklarımızı bilgiye kavuşturmalarını ve mesleklerine sımsıkı sarılmalarını istemekteyiz. Çünkü biliyoruz ki öğretmenlerimizin cömertçe sundukları değerler ömrümüz boyunca bizlere zenginlik katmaktadır. Bu düşüncelerle; Başöğretmenimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Anadolu’nun ve dünyanın dört bir yanında büyük bir fedakârlık ve özveri ile çalışan tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın da ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlık ve başarı diliyorum.”

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