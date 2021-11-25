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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Yolumuzu Aydınlatan Öğretmenlerimiz”

İHA

“Yolumuzu Aydınlatan Öğretmenlerimiz”

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen “Yolumuzu Aydınlatan Öğretmenlerimiz” adlı etkinlik yoğun ilgi gördü.
Her yıl yetiştirdiği onlarca öğretmeni ülkemize kazandıran Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çevrim içi etkinlik gerçekleştirildi. Öğretmen adayı öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı, öğretmenlik mesleğinin değerinin daima var olacağını ifade etti.
Öğretmenliğin çok değerli bir meslek olduğunun altını çizen Yazıcı, Thomas Aqunias’ın “Kişi kendi kendine öğrenebilir ancak kendi kendinin öğretmeni olamaz” çıkarımını katılımcılarla paylaşarak, tüm öğretmenlerin ve öğretmen adayı öğrencilerin öğretmenler gününü kutladı.
Tüm katılımcıların öğretmenler gününü kutlayarak sözlerine başlayan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci ise kalite ve sürdürülebilir gelişim odağıyla hareket ettiklerini ve iyi öğretmenler yetiştirdiklerine dair geri dönüşler almaya başladıklarını gururla ifade etti.
“Öğrenci dostu” bir eğitimöğretim anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Semerci, “Öğrencilerimizin yanında olarak kişisel ve akademik gelişimlerini destekliyoruz. Hocamız Doç. Dr. Sedat Gümüş’ün de vurguladığı ‘Etrafınızda sizi zorlayacak nitelikte insanlar olmadığı sürece siz de yeterince iyi olamazsınız’ düşüncesinin yansıması olarak öğrencilerimizin nitelikli yetişmeleri için çaba sarf ediyoruz” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Hong Kong Eğitim Üniversitesinden Doç. Dr. Sedat Gümüş tarafından “Küreselleşen Dünyada Öğretmenlik” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumunu Alexander Den Heijer’in “Bir çiçek açmıyorsa çiçeğin içinde bulunduğu çevreyi düzeltmeye çalışırsınız, kendisini değil” sözünün üzerine yapılandıran Gümüş, etkili öğretmenliğin temellerini, küreselleşen dünyada öğretmenden beklentilerin neler olduğunu açıkladı.
Doç. Dr. Gümüş, sunumunun ardından konuşmacıların sorularını cevapladı.
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu öğretmenlerin görev yaptıkları yerlerden gönderdikleri videolara da yer verildiği etkinlikte, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.

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