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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın'da kış tedbirleri görüşüldü

İHA

Bartın'da kış tedbirleri görüşüldü

Bartın’da Vali Sinan Güner başkanlığında Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik binası 15 Temmuz Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İlçe Kaymakamları, İl ve Belde Belediye Başkanları, İl Emniyet Müdür V., İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutan V., İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Karayolları 15. Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürleri, Karayolları 156. Şube Şefi, Kızılay Şube Başkanı, Bartın Şoförler Odası Başkanı ile Karayolları Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı katıldı.
Toplantıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından kış mevsiminde yapılacak çalışmalar ile güzergâhların durumu ve risk bölgeleri hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.
Sunumun ardından yerleşim birimlerinde genel hayatı etkileyeceği ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirebileceği değerlendirilen şiddetli yağış, fırtına, yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda, beklenen olayların öncesinde muhtemel can ve mal zararlarının önlenmesi/azaltılması, müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzlukların da önüne geçilmesi amacıyla İlimizde, yaklaşmakta olan kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzlukların ile birlikte aşırı yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarının önüne geçilmesi bakımından kamu kurum ve kuruluşlarımızca alınacak tedbirler görüşüldü.

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