Bartın Üniversitesinde “Öğretmenler Günü” etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesinde “Öğretmenler Günü” etkinliği

İHA

Bartın Üniversitesinde “Öğretmenler Günü” etkinliği

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tiyatro etkinliği gerçekleştirildi.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenlik mesleğine farkındalığın artırılması ve aday öğretmenlerin motivasyonlarının yükselmesine katkılar sunulması hedeflenerek, şehit öğretmenler anıldı. Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlen etkinlikte Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak yönetiminde öğrenciler tiyatro gösterisi yaptı. Müzik dinletisi ile devam eden ve Atatürk’ün sevdiği parçaların seslendirildiği etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.
Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününün kutlandığı etkinlikte, Batman’ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı’nın aracına yönelik saldırıda şehit edilen 22 yaşındaki öğretmen Aybüke Yalçın’ın anısına bir oyun da sergilendi. İzleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği oyunda, şehit öğretmenler saygıyla anıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Uzun, ANKOSLink-2021’de bilgi toplumu ve üniversitelerden bahsetti
YEREL HABERLER Rektör Uzun, ANKOSLink-2021’de bilgi toplumu ve ...
Bartın'da kış tedbirleri görüşüldü
YEREL HABERLER Bartın'da kış tedbirleri görüşüldü
Prof. Dr. Zahmakıran, “İlim Yayma Ödülleri” tanıtım toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Zahmakıran, “İlim Yayma Ödülleri” tanıtım ...
“Yolumuzu Aydınlatan Öğretmenlerimiz”
YEREL HABERLER “Yolumuzu Aydınlatan Öğretmenlerimiz”
Rektör Uzun’un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Uzun’un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında iş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü
YEREL HABERLER İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında iş birliği ...
Öğrenci zehirlenmeleri sonrası muhtarlara 'klor' uyarısı
YEREL HABERLER Öğrenci zehirlenmeleri sonrası muhtarlara 'klor' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.