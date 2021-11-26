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Bartın’da Uluslararası Kitap Fuarı 24. kez kapılarını açtı

İHA

Bartın’da Uluslararası Kitap Fuarı 24. kez kapılarını açtı

Bartın Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen ve tüm ülkeye hitap eden Bartın Belediyesi 24.Uluslararası Kitap Fuarı törenle açıldı.
Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleşen açılış töreni Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, protokol üyeleri, Bartın Belediyesi personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. 1997 yılında ilki gerçekleştirilen ve bu yıl söyleşiler ve imza günleri ile uluslararası düzeyde konuklarını ağırlayacak olan fuar 1 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek.
12 yayın evi, 14 söyleşi konuğu ve kitapseverlerin katıldığı fuarı kitapseverler 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın fuarın açılış konuşmasında 2019 yılında pandemi sürecinden dolayı zorunlu olarak ara verilen fuarın 24. kez düzenliyor olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bir ilin kültürel gelişimi açısından fuarların açılması çok önemli. Okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve meraklı okurların yeni yayınları keşfetmeleri için bu tür etkinlikler önemli bir fırsat oluşturuyor. Fuarımızda bu yıl 12 yayınevimiz 14 söyleşi konuğu yer alıyor. Çeşitli söyleşiler ve etkinlikler yapılacak. Tüm vatandaşlarımızı fuarımıza ve etkinliklerimize davet ediyorum” dedi.
Bartın Valisi Sinan Güner ise, “Gerçekten bu boyutta bir kitap fuarı düzenleniyor olması, o ilin gelişmişliğinin ve kültür şehri olduğunun kanıtıdır. Ben bu etkinliklere katılmaktan büyük gurur duyuyorum. Fuarın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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