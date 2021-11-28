Bartın Üniversitesi Adalet Programı öğrencileri yeni Adalet Sarayını gezdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi Adalet Programı öğrencileri yeni Adalet Sarayını gezdi

İHA

Bartın Üniversitesi Adalet Programı öğrencileri yeni Adalet Sarayını gezdi

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğrencileri yeni hizmete giren Adalet Sarayını gezerek, meslekleriyle ilgili bilgiler aldı.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ile Adalet Komisyonu Başkanı Harun Ceyhan’ı ziyaret ederek, 1 Kasım 2021 Pazartesi günü hizmete alınan Bartın Adalet Sarayının hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyarette, Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğrencileri ile birlikte öğretim elemanları da yer aldı.
Yeni Adalet Sarayı’nı gezen öğrencilere, mahkeme salonlarındaki işleyiş yerinde gösterildi. Adliyelerdeki mahkeme kalemleri, icra müdürlükleri ve diğer işleyişlerle ilgili bilgilerin verildiği gezide, öğrenciler farklı mahkeme kalemlerinde çalışan adalet meslek elemanlarıyla da görüşme imkânı buldu.
Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak ve Adalet Komisyonu Başkanı Ceyhan’la bir araya gelen öğrencilere, hukuk ve adalet alanındaki ihtiyacın sürekli olarak gelişmekte ve değişmekte olduğu aktarıldı. Derslerde oluşturulan bilgi birikimini iş yerinde uygulamanın önemine değinildiği gezide, öğrencilere meslek gelişimleriyle ilgili tavsiyeler verildi.
Bartın Üniversitesinin temel hedeflerinden birinin ülkemizin gelişimine değer katacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi olduğunu kaydeden Rektör Uzun, “Hukuk ve adalet alanındaki ihtiyaçlar her geçen gün artmaktadır. Bu noktada ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip edebilen ve son teknolojileri kullanabilen nitelikli eleman ihtiyacı da hızla artmaktadır. Bartın Üniversitesi olarak bizler de alanında yetkin akademik ve idari insan kaynağımızla bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla büyük gayret göstermekteyiz. Hedefimiz meslek hayatında üst düzey performans gösterebilen nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir” dedi.
Rektör Uzun, öğrencilerin farkındalığını ve motivasyonlarını arttıran konuşmaları ve yakın ilgileri için Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak ve Adalet Komisyonu Başkanı Ceyhan’a teşekkür ederek, yeni Adalet Sarayının hukuk camiasına ve milletimize hayırlı olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın’da Uluslararası Kitap Fuarı 24. kez kapılarını açtı
YEREL HABERLER Bartın’da Uluslararası Kitap Fuarı 24. kez kapılarını ...
Bahçesine kurduğu çadırlarda 40 ton mantar üretiyor
YEREL HABERLER Bahçesine kurduğu çadırlarda 40 ton mantar üretiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.