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Bölgesel amatör ligde mücadele eden futbol takımları 5.bölge 2.grup Amasraspor ile Bartınspor futbol müsabasında kazanan Bartınspor oldu.

İlk yarıyı dört gölle önde bitiren Bartınspor ikinci yarıda ise Amasraspor penaltıyı gole çevirdi ve doksan dakika sonunda müsabaka Amasraspor 1 Bartınspor 5 skorla sona erdi.

Amasra sentetik sahada oynanan müsabakayı Vali Sinan Güner, AK Parti Milletvekili Yılmaz Tunç,Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve protokol tribününden izledi.

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