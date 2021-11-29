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Kaybolan Songül, su kuyusunda ölü bulundu

DHA

Kaybolan Songül, su kuyusunda ölü bulundu


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da dün öğle saatlerinde kaybolan Songül Sarı (31), bugün evlerine 1 kilometre mesafede su kuyusunda ölü bulundu.
Gecen Mahallesi´nde oturan Songül Sarı, dün öğle saatlerinde evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Aile, polise ihbarda bulundu. Polisin yanı sıra ailesi de kendi imkanlarıyla Songül Sarı´yı aramaya başladı. Aile, evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daşboğazı mevkisinde bir bahçedeki 6 metre derinliğindeki su kuyusunda Songül Sarı´nın cansız bedenini buldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudaki suyun tahliye edilmesinin ardından Songül Sarı´nın cenazesi, halatla çıkarıldı. Bu sırada aile bireyleri sinir krizi geçirdi
Bekar olan Songül Sarı´nın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-11-29 13:11:21

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