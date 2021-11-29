Kaybolan Songül, su kuyusunda ölü bulundu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da dün öğle saatlerinde kaybolan Songül Sarı (31), bugün evlerine 1 kilometre mesafede su kuyusunda ölü bulundu.
Gecen Mahallesi´nde oturan Songül Sarı, dün öğle saatlerinde evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Aile, polise ihbarda bulundu. Polisin yanı sıra ailesi de kendi imkanlarıyla Songül Sarı´yı aramaya başladı. Aile, evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daşboğazı mevkisinde bir bahçedeki 6 metre derinliğindeki su kuyusunda Songül Sarı´nın cansız bedenini buldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudaki suyun tahliye edilmesinin ardından Songül Sarı´nın cenazesi, halatla çıkarıldı. Bu sırada aile bireyleri sinir krizi geçirdi
Bekar olan Songül Sarı´nın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-11-29 13:11:21
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.