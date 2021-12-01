Bartın’a sezonun ilk karı düştü

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Bartın'ın da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası 1030 rakımlı Soğucaksu geçidinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Bartın’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ulus ilçesine bağlı Soğucaksu geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bartın’ın yüksek kesimlerinin de beyaz örtüye bürünürken, araçlarıyla yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar fotoğraf çekip, kartopu oynadı.

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