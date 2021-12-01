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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüseyin Turan ve Dr. Cemal Kar cep sinemasında söyleşiye katıldı

İHA

Hüseyin Turan ve Dr. Cemal Kar cep sinemasında söyleşiye katıldı

Bartın Belediyesi 24. Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri çerçevesinde altıncı söyleşi Ajans Cyprus ve Kıbrıs Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Turan ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Meçhul Tutsaklar Belgesel Film ve Kitabı Yazarı ve Yönetmeni Dr. Cem Kar tarafından gerçekleştirildi.
“Meçhul Tutsaklar’ın Bilinir Olma Mücadelesi ve Türk Medyasında Kıbrıs” adı altında Belediye Cep Sineması’nda gerçekleştirilen söyleşide önemli konulara değinildi.
“Bizim Kıbrıs’ı Tanıtamama Sorunumuz Var”
Kıbrıs Haber Ajans ve Ajans Cyprus Genel yayın yönetmeni Hüseyin Turan, “Kıbrıs’ı tanıtamama problemimiz var” dedi.
“Türkiye medyasında Kıbrıs ile ilgili yanlış bilgi ve belge akışı oluyor. Okuyucu veya izleyiciler Kıbrıs konusunda yanıltılıyor” diyen Hüseyin Turan, "Eğitim adası olan Kıbrıs’ta eğlence ve kötü alışkanlıkların yer aldığı ada olarak anlatılıyor. Halbuki tam bir eğitim adasıdır, 113 farklı ülkeden öğrenci KKTC'ye eğitim almaya geliyor. Kıbrıs ile ilgili haber yapanlar net bir bilgi olmadan, yerinde gelip görmeden veya araştırmadan veya herhangi bir meslektaşı ile irtibata geçmeden haber yapıyorlar. Gazetecilikte önemli olan doğruyu yazmaktır. Sizlerden ricam bir haber okuduğunuzda süzgeçten geçirin” dedi.
Hüseyin Turan Kıbrıs tarihine de değinerek 1931 isyanından günümüze kadar gelinen süreçte Kıbrıslı Türklerin nasıl var olma mücadelesi verdiğini anlattı. Kıbrıslı Rumlarla 50 yıldır yapılan federasyon görüşmelerinden bugüne bir yol alınamadığını belirten Turan, artık her şeyin geride kaldığını ve yeni bir sayfa açarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Anavatan Türkiye'nin de büyük desteği ile artık dünyada tanınma mücadelesi içine girerek iki devletli bir çözümün kaçınılmaz olduğunu gördüklerini vurguladı.
Daha sonra Meçhul Tutsaklar’ın belgesel yapımcısı ve kitabının yazarı Dr. Cem Kar, Kıbrıslı Türklerin Bilinir Olma Mücadelesini tüm detaylarıyla anlatarak belgeselle ilgili de bilgi verdi. Kar, "Bir dönem için kayıp olan ve ölü olarak bilinen Kıbrıslı Türkler’in ve gazetecilerin neler yaşadığını sizlerle paylaşacağım. Hatta yaşanılanları Kıbrıslı Türkler’in ve gazetecilerin anlatımıyla ve belgeleriyle bu anlatımımı destekleyeceğim. Bu konu ile ilgili ciddi araştırmalar yaptım. Bu araştırmalar 2 yılımı aldı. Bu süreç içerisinde Türkiye, Kıbrıs, İngiltere ve Avustralya’da yaşayan 57 kişi ile 1500 dakikadan fazla, farklı zaman ve yerlerde röportaj gerçekleştirdim. Döneme ait belgelere ulaştım. Elde edilen belgelerle zenginleşen ve anlatılan öyküleri 40 kişilik canlandırma ekibiyle Meçhul Tutsaklar belgeselinde anlatmaya çalıştık. Yine belgesel için yapılan röportajları farklı bir kurgu ile kitaba da dönüştürdük. Bu önemli bilgi ve belgeleri bugün sizlerle paylaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kendi bayrağı altında yaşam mücadelesi veriyor. Bizim Kıbrıs’ı tanıtamama sorunumuz var. Maalesef yeterince tanıtıp, anlatamıyoruz. Bu tür söyleşiler bizim Kıbrıs Türklerini daha iyi anlatabilmemiz için önemli bir fırsat oluşturuyor. Bizi böylesine önemli bir etkinlikte sizlerle buluşturan başta Belediye Başkanı Sayın Cemal Akın’a ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından "Meçhul Tutsaklar" belgeseli gösterimi gerçekleştirildi. Gösterim esnasında salonda zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Daha sonra söyleşi katılımcılarla karşılıklı soru cevap sohbet şeklinde sürerken, söyleşi sonunda Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Erol Demirkoparanoğlu tarafından Gazeteci Hüseyin Turan ve Dr. Cem Kar’a Bartın Belediyesi 24. Uluslararası Kitap Fuarı’na vermiş oldukları destekler için plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

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