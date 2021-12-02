Şehit Hasan Ergin, 54 yıl sonunda köyüne defnedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Hasan Ergin, 54 yıl sonunda köyüne defnedildi

İHA

Şehit Hasan Ergin, 54 yıl sonunda köyüne defnedildi

Şanlıurfa'da vatani görevi sırasında şehit düşen jandarma er Hasan Ergin'in naaşı 54 yıl sonunda köyüne defnedildi.
1968 yılında Şanlıurfa Birecik ilçesinde vatani görevi sırasında şehit olan 1947 Bartın Ulus Düzköyü doğumlu Jandarma Er Hasan Ergin'in naaşının taşınması için Düzköyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Cumhurbaşkanlığına başvurdu. Ergin'in naaşı şehit olduğu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki mezarlığı nakil edilerek köyüne taşındı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy himayelerinde Bartın Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ersin Arslan ve protokol üyeleri şehidin mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı.
Bartın Ulus Düzköyü Muhtarı Hüseyin Yılmaz, şehidin anıt mezarı başında dua okuduktan sonra yaptığı açıklamada, "Hasan Ergin 1968 Yılında Şanlı Urfa'nın Birecik ilçesinde Vatanı görevi sırasında Şehit oldu. O zamanki şartlarda mezarı nakil edilemedi. Köyümüz derneği aracılığı ile Kuzeni Av. Mustafa Ergin tarafından yaklaşık dört ay önce Cumhurbaşkanlığı'na müracaatla devletimizden talep edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tensipleriyle Bartın Valilik ve İl jandarma Alay Komutanlığı görevleriyle köyündeki Anıt Mezara defin edildi. Köyümüze şehitliğimiz imar edildi. Onurlandık, gururumuz oldu. Emeği geçen milletine sahip çıkan başta cumhurbaşkanımıza ve devletimize minnettarız" dedi.
Törende şehit mezarına Cumhurbaşkanlığı adına da çelenk bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu, “Salt ideoloji siyaseti yapanlar bu ülkeyi hep uçuruma sürüklediler” Bartın Kumluca-2 köprüsünün açılışı törenle gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, “Salt ideoloji siyaseti ...
Bartın Üniversitesi mezunu gazeteciler, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi mezunu gazeteciler, bilgi ve ...
Hüseyin Turan ve Dr. Cemal Kar cep sinemasında söyleşiye katıldı
YEREL HABERLER Hüseyin Turan ve Dr. Cemal Kar cep sinemasında ...
Bartın’a sezonun ilk karı düştü
YEREL HABERLER Bartın’a sezonun ilk karı düştü
Su kuyusunda cesedi bulunan Songül’ün babası ve kardeşleri serbest
YEREL HABERLER Su kuyusunda cesedi bulunan Songül’ün babası ve ...
Songül´ün ölümü soruşturmasında, babası ve kardeşleri serbest
YEREL HABERLER Songül´ün ölümü soruşturmasında, babası ve kardeşleri ...
Su kuyusunda cesedi bulunmuştu ardında not bırakmış
YEREL HABERLER Su kuyusunda cesedi bulunmuştu ardında not bırakmış
Bartın Irmağı köpürdü, inceleme başlatıldı
YEREL HABERLER Bartın Irmağı köpürdü, inceleme başlatıldı
Bartın Irmağı'nda köpüklenmeler oluştu
YEREL HABERLER Bartın Irmağı'nda köpüklenmeler oluştu
Su kuyusunda ölü bulunan Songül, 3 kişinin ismini yazmış
YEREL HABERLER Su kuyusunda ölü bulunan Songül, 3 kişinin ismini ...
Bartın'da okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Bartın'da okullar tatil edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.