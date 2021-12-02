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Antalya Havalimanı 25 yılda 8,5 milyar Euro'luk kira getirecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "90 gün içerisinde 2 milyar 138 milyon Euro'luk bir kira bedeli ülkemiz kasalarına girecektir" "Bu büyük ölçekli projelerle ülkemize sürpriz yapmaya devam edeceğiz" "Dünyanın bütün büyük yatırımcı kuruluşları Türkiye'ye yatırım yapmak için sıraya girmiş vaziyettedir"

İHA

Antalya Havalimanı 25 yılda 8,5 milyar Euro'luk kira getirecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "90 gün içerisinde 2 milyar 138 milyon Euro'luk bir kira bedeli ülkemiz kasalarına girecektir" "Bu büyük ölçekli projelerle ülkemize sürpriz yapmaya devam edeceğiz" "Dünyanın bütün büyük yatırımcı kuruluşları Türkiye'ye yatırım yapmak için sıraya girmiş vaziyettedir"

Bartın'da AK Parti teşkilatıyla bir araya gelen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı ile ilgili yapılan ihalenin detaylarını açıkladı. Bakan Karaismaioğlu, havalimanının 25 yıllığına işletilmesiyle 8,5 milyar Euro'luk kira bedelinin Türkiye'nin kasasına gireceğini açıkladı.
Bartın'da bir dizi açılış ve ziyaret gerçekleştiren Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Bartın teşkilatını da ziyaret etti. Burada Antalya Havalimanı ihalesinin yapıldığını ve dünyanın bu ihaleyi takip ettiğini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, 19 yıldır yapılan büyük işlere karşı taş üstüne taş koymayanların eleştiri yaptığını söyledi.

Yatırımcılar ve bürokratların tehdit edildiğini ancak Türkiye'nin geleceği için ter dökmeye devam ettiklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nın 25 yıllığına işletilmesiyle ilgili şöyle dedi:
"Dün bir ihale yaptık. Antalya Havalimanı ihalesi. Dünyanın takip ettiği ihaleydi. 19 yıldır bir taraftan yapılan büyük işler ve bir taraftan hayatları boyunca taş üstüne taş koymayanların eleştirilerine karşı Türkiye o kadar büyüyor ki. Önce yatırımcıları tehdit ettiler bir şey olmadı. Sonra bürokratları korkutmaya çalışıyorlar. Yine bir şey olmuyor. Çünkü herkes AK Parti hükumetleri ve bütün bakanlıklarımız Türkiye'nin geleceği için ter dökmeye devam ediyorlar. Dün yapılan Antalya Havalimanı ihalesi 2026 sonrasındaki 25 yıl kiralama için yapıldı. 2026 yılına kadar ihaleyi alacak yüklenici 760 milyon Euro'luk bir yatırım yapacak. Hem bu yatırımı yapacak hem 2026 sonrasında 25 yıllık işletme için de devlete 8,5 milyar Euro'luk bir kira bedeli ödeyecektir. Bu 8,5 milyar Euro'luk kira bedelinin yüzde 25'ini peşin olarak ödeyecektir. Önümüzdeki 90 gün içerisinde 2 milyar 138 milyon Euro'luk bir kira bedeli ülkemiz kasalarına girecektir. Bu açık şeffaf olan ihaleye katılan firmalar da Rusya, Almanya, Fransa ve Türkiye firmalarıdır. Yatırımcıları tehdit edenler bir tarafta Türkiye'ye olan güveni gösteren apaçık bir ihaledir yaptığımız ihale. Dünyanın bütün büyük yatırımcı kuruluşları Türkiye'ye yatırım yapmak için sıraya girmiş vaziyettedir. Bu da Türkiye'ye olan güvenin açık bir eseridir. Bu projeler bu ihaleler devam edecektir. Bu büyük ölçekli projelerle ülkemize sürpriz yapmaya devam edeceğiz. Türkiye bütün dünyanın gıptayla baktığı cazibe merkezi bir yerdir. Hiç kimseden bu yatırım düşmanlığı yaptıklarına aldanmayın. Bizim ülkemize yapacağımız vatandaşımıza, milletimize yapacağımız hizmetimizi artıracak her türlü eleştirinin başımızın üstünde yeri var. Ama vatanımıza milletimize olan hizmeti aksatacak bütün çalışma arkadaşlarımızın moral, motivasyonunu bozacak eleştirileri hiç kaale almıyoruz. Ülkemizin gelişmesi, büyümesi yolunda bütün ekip olarak kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı fark etmiyor devam edecek. 700 bine yakın çalışma arkadaşlarımızla birlikte ülkemizin her bir köşesinde çalışıyoruz. Vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Yaşam standartlarını yükseltiyoruz bunlar artarak devam edecektir."

"19 yıl önce çok az gelişmiş alt yapı vardı"
19 yıl önce Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı yönünden çok az gelişmiş alt yapı olduğunu güvenli ve konforlu olmayan yollarda seyahat edildiğini hatırlatan Bakan Adil Karaismailoğlu şöyle devam etti:
"19 yıl önce ülkemizde ulaştırma alt yapı açısından bakanlığım açısından çok iyi bildiğim için söylüyorum. 19 yıl öncesinde çok az gelişmiş alt yapısı vardı. Sadece 6 bin 100 km bölünmüş yol ağı ve son derece güvenli olmayan konforu olmayan yollarda seyahat ediliyordu. Hatırlayın 19 yıl öncesinde yollarda trafik canavarı tabelaları, kaza haberleri, her bayram öncesi tıkanmış yollarla konuşulan Türkiye vardı. Artık yapılan bu yollar sayesinde Türkiye; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve AK Parti hükumetleri seyahatleri keyfe dönüştürdü. 6 bin 100 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 400 kilometreye çıkardık. 2023 hedefimiz bunu 30 bin kilometreye çıkarmaktır. Bartın genelinde sadece 7 kilometre bölünmüş yolu varken şimdi 100 kilometreye yakın bölünmüş yoldan bahsediyoruz. Bartın genelinde devam eden projelerimizin bitirilmesi, hayata geçirilmesi yeni taleplerin hayata geçirilmesi noktasında hummalı çalışma var."

"Projelerin ekonomiye yıllık katkısı 13,4 milyar dolarlık tasarruf"
Türkiye'deki ihracat rakamlarının 200 milyar dolara ulaştığını ve hayata geçen projelerin de ülke ekonomisine yıllık 13,4 milyar dolar katkı sağladığını ifade eden Karaismailoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin dört bir yanında hakikaten 19 yıldır çalışma var. Bunlar artarak devam ediyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, yakında açacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü bütün dünyanın gıptayla baktığı ve yakından takip ettiği projeler. Bu projeler sayesinde Türkiye'nin bugün ihracat rakamları 200 milyar dolara ulaştı. Bir taraftan büyüme rakamlarımız dünyanın en öndeki büyüme rakamlarıdır. Bu güçlü alt yapı ile oluyor. Bizim projelerimiz akarsu gibi gittiği yere hareketlilik, bereket getiriyor. Üretimi, istihdamı getiriyor. Bir tarafta da zamanı ve seyahat sürelerini kısaltıyor. Bir taraftan da yakıttan tasarruf ediyoruz. Bu yaptığımız 19 yıldaki projelerin sırf ülke ekonomisine yıllık katkısı 13,4 milyar dolarlık bir tasarruf. Bir taraftan bu kadar projeleri yapıyorsunuz bir taraftan da bu kadar tasarruf sağlıyorsunuz. Anlatmak istediğim alt yapı yapıyorsunuz hem ekonomiye katkı sağlıyorsunuz. Bir taraftan geliştiriyorsunuz. Trafik kazaları özellikle yollarda trafik hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen trafik kazaları yüzde 80 oranına kadar azalmalar oluyor. Türkiye çok büyüdü ve büyümeye de devam edecek. Hedefimiz dünyanın on büyük ekonomisi arasına girmektir."

"Partimizin kılcal damarları gibi hanelere gidip anlatacağız"
Konuşmasının sonunda teşkilat mensuplarına seslenen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı:
"Bugün Bartın'da sel yaralarını çok hızlı sardığımızın göstergesi olan köprümüzün açılışını yaptık. KurcaşileCide yolundaki tünellerimizde hummalı çalışma var. Biz yine sizlerle birlikte olacağız. Yatırımlarımız, çalışmalarımız devam edecek. Teşkilat camiası arkadaşlarımıza da büyük görevler düşüyor. Bugün bütün dünyanın gıpta ile baktığı işler yapan, Türkiye'ye bu kadar kısa zamanda büyük mesafeler atlattıran işlerimizi sizler teşkilatlarımız, partimizin kılcal damarları gibi bütün evlere, hanelere gidip anlatacağız. Faydalarını, yaptığımız işleri anlatacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 yılında çok güçlü bir şekilde atlattıktan sonra dünyanın en büyük on ekonomisi arasına taşıyacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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