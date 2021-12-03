Bartın Üniversitesi Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “Müzik Dinletisi ve Engellilere Doğru Yaklaşım” adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık tarihinin “Dünya Engelliler Günü” olarak kutlandığını söyledi.

Bartın Üniversitesinde “Engelsiz Üniversite” anlayışıyla önemli çalışmalar yapıldığını da kaydeden Çelik, düzenlenen etkinliklerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Engelsiz Üniversite Koordinatörü Öğr. Gör. Nihal Özdemir ise Bartın Üniversitesinin “Engelsiz Üniversite” olma yolundaki çalışmalarından bahsederek, koordinatörlüğün çalışma alanları hakkında bilgiler verdi.

Özdemir, “Koordinatörlük olarak çeşitli birimlerle iş birliği gerçekleştirerek Üniversitemizin engelsiz bir yapıya dönüşmesini hedefliyoruz” dedi.

Etkinlikte Konya Kaşgarlı Mahmut Ortaokulundan Müzik Öğretmeni Mustafa Karaca ile İstanbul Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Resul Koç tarafından “Engellilere Doğru Yaklaşım” adlı söyleşi yapıldı.

Söyleşinin ardından Karaca ve Koç’un gerçekleştirdiği müzik dinletisi ise büyük beğeni topladı.

Etkinlik Karaca ve Koç’a katkıları dolayısıyla teşekkür belgelerinin verilmesiyle son buldu.

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