Paralimpik Sporlar Şenliği yoğun ilgi gördü

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “Paralimpik Sporlar Şenliği” düzenlendi.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yıldırım danışmanlığında Spor Yöneticiliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından Engelli Sporları ve Organizasyonu dersi kapsamında gerçekleştirilen şenlik yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik, üniversitede açık, yarı açık ve kapalı alanlarda engelli bireylere yönelik önemli düzenlemeler yaptıklarının altını çizdi.

“Örnek bir üniversite yolunda ilerliyoruz”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Erişim Ödül Töreni’nde ödüller alarak Turuncu Bayrak (Mekânda Erişilebilirlik) sayısını 8’e çıkarıldığını ifade eden Çelik, “2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde Üniversitemiz 2 ödül daha almayı başardı. Böylece Üniversitemiz Kutlubey Yerleşkesinde yer alan Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinin ardından öğrencilerin sık kullanım alanlarından Kütüphane ve Yemekhane binaları da ‘Turuncu Bayrak’ almaya hak kazandı. Kalite ve sürekli iyileştirme sloganıyla çıktığımız bu yolda engelli öğrencilerimizin her ihtiyacına uygun, örnek bir üniversite oluşturmak için büyük hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

“Önemli bir etkinlik düzenliyoruz”

Gerçekleştirilen şenliğin farkındalık oluşturması açısından önemine değinen Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Zahit Serarslan, “Spor Bilimleri Fakültesi olarak ‘Paralimpik Sporlar Şenliği’ni düzenliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu doğrultuda emeği geçen tüm akademik ve idari insan kaynağımız ile tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Engelli bireylerin yanında olmaktan gururluyuz”

Spor Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yıldırım ise Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana 3 Aralık tarihinin bir farkındalık günü olarak organizasyonlar düzenlendiğini kaydederek yılın her gününün hoşgörü ve saygı içerisinde geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Yıldırım, farkındalığı yüksek öğrenciler yetiştirmek için gayret gösterdiklerini ifade ederek “Engelli bireylerimizin daima yanında olmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Söyleşi, voleybol, basketbol, goalball, masa tenisi…

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen ve 3 gün süren şenlik kapsamında 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen söyleşide hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Öztürk, hedefinin üçüncü altın madalyaya ulaşmak olduğunu söyledi.

Konuşmasında etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, “Bartın Üniversitesinde gerçekleştirdiğimiz keyifli söyleşide bizleri ağırlayan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’a, Bartın’da bulunduğumuz süre boyunca her türlü desteği veren Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Yıldırım’a, söyleşi sırasında bizleri yalnız bırakmayan çok değerli Kolordu Komutanımıza ve Bartın Üniversitesinin tüm öğrencilerine teşekkür ederim” diye konuştu.

İşaret dili tercümanın da yer aldığı söyleşide milli sporcular Mutlu Ünlü ve Bartu Akdemir de izleyicilerle buluştu.

Paralimpik Sporlar Şenliği kapsamında oturarak voleybol, tekerlekli sandalye basketbol, goalball ve tekerlekli sandalye masa tenisi turnuvaları yapıldı. Kıyasıya mücadele edildiği karşılaşmalarda dereceye giren takım ve sporculara kupaları verildi.

