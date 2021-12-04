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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parmak izinden ayak boyu tespit edilecek

İHA

Parmak izinden ayak boyu tespit edilecek

Bartın Üniversitesinde geliştirilen ve dünyada ilk olan sistemle kriminal vakalar yapay zekâ ile kolayca çözülecek.
Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan’ın Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yaptığı yeni patent başvurusu sonuçlandı. Dünyada ilk kez geliştirilen ve güvenlik alanındaki olayların sonuçlandırılmasında yardımcı olacak “Parmak İzinden Ayak Boyunu Tahmin Eden Zeki Sistem” incelemeli patent belgesi aldı.
Geçtiğimiz yıllarda parmak izinden cinsiyet tahmin eden bir sistem geliştiren Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan bu defa da parmak izinden ayak boyunun tespit edilebildiği yapay zeka tabanlı yeni bir sistem geliştirdi.
Çeşitli deneylerle güvenilirliği test edilen bu sistemler; emniyet, jandarma ve istihbarat teşkilatının kriminal birimlerine suç ve suçluyla mücadelede önemli katkılar sağlayacak. Dünyada ilk defa geliştirilen sistemle birlikte kriminal alanda zaman ve emek kaybının önüne geçilecek.
Geliştirilen sistem sayesinde parmak izinin sahibine ait daha önce hiçbir bilgi olmasa bile, sadece kişinin olay yerinden temin edilen parmak izi sisteme verilerek parmak izi sahibinin ayak boyu yüzde 90’ların üzerinde başarı oranı ile tespit edilecek.
Birçok ülkenin dikkatini çeken sisteme yurt içi ve yurt dışından lisans teklifleri gelirken yerli ve milli imkanlarla üretilen sistem jandarma ve emniyet kriminal dairelerinin kullanımına ücretsiz olarak sunulacak.
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan geliştirdiği sistemin dünyada ilk olma özelliği taşıdığını ifade ederek, “Şu anda gerçekleştirdiğimiz sistem daha önce Türkiye ve Amerika’da aldığımız patentlerin devamı niteliğinde bir sistem oluyor. Olay yerinde bulunan bir parmak izinden kişiye ait herhangi bir bilgi olmasa bile biz ayak boyunu tespit edebiliyoruz yani tahmin edebiliyoruz. Ve bu özellikle de daha önce gerçekleştirdiğimiz Türkiye ve Amerika’da tescillediğimiz parmak izinden cinsiyet tanıyan sistemle bir bütünlük arz ediyor. Dolayısıyla kişiye ulaşmada çok önemli bir adım daha atmış oluyoruz. Dünya’da ilk olması sebebiyle Türk Patent Kurumu’ndan tescillendi. Ve bu özelliği ile de şu anda ticarileştirilebilir bir özelliği sahip” dedi.
Sistemin adli birimlerin zaman ve iş gücüne katkı sunacağına da değinen Ceyhan, “Gerçekleştirdiğimiz bu sistem özellikle jandarma emniyet kriminal dairelerinin olay yerinde bulduğu parmak izinden başka kişiye ait bir bilgi olmasa bile ve bu parmak izi kendi veri tabanlarında olmasa bile sadece parmak izindeki görüntü işleme ve yapay zeka teknikleri ile yaptığımız çalışmalar sonucunda kullanacakları bu sistem ile kişinin ayak boyunu otomatik olarak bulabilecekler. Bu sistemimiz zaten daha önce gerçekleştirdiğimiz parmak izinden cinsiyet tanıyan sistemlerimizle de entegre edilerek kişinin bulunmasına çok yüksek oranda yüzde 90’ların üzerinde şu andaki başarısıyla destek sunmakta. Adli birimlerin de zaman, emek, iş gücünü ve maddi anlamda da yükünü hafifletecek bir sistem. Sadece bir yazılım var ve bu yazılımla parmak izinin görüntüsünün işlenmesi var. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde bunu gerçekleştirebiliyoruz” şeklinde konuştu.
Yurt içi ve yurt dışından birçok teklif aldıkları sistemi jandarma ve emniyet kriminal dairelerinin kullanımına ücretsiz olarak sunacaklarını da sözlerine ekleyen Ceyhan, “Yerli ve milli imkanlarla dünyada ilk defa gerçekleştirildiği için diğer ülkelere de örnek olma özelliği taşıyor. Yurt içinden ve yurt dışından birçok talep görmekte. Birçok ülke bu sistemin lisansını almak hem de kendi kriminal dairelerinde kullanmak için de irtibatlar kurmaktalar. Bizde aynı zamanda bu patentimizi özellikle Türkiye içerisinde bir milli servet olarak görüyoruz. Bunu da kriminal dairelerimizin ücretsiz bir şekilde kullanmaları için elimizden geleni yapacağız” ifadelerinde bulundu.

Rektör Uzun tebrik etti
Bartın Üniversitesinde ülkemizin kalkınmasına katkılar sunularak her geçen gün yeni başarı hikayeleri yazıldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise gerçekleştirilen çalışmalarla güvenlik alanında fark oluşturacak yerli ve milli bir sistem geliştirildiğini söyledi.
Rektör Uzun, “Sürdürülebilir gelişim hedefiyle durmadan çalışarak, her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmayı başardık. Ülkemizin ve dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasına girmek için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bu doğrultuda 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşma alanımızı da kapsayan çalışmalarla dünyada benzeri olmayan bir sistem geliştirerek, güvenlik alanındaki işlemleri kolaylaştıran ve zaman kaybını önleyen Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca, ülkemizde patent konusunda farkındalığı artırma yönünde yürütülen başarılı çalışmalar ve üniversitemize olan yakın ilgileri dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Habib Asan’a da teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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