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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 katlı binada yangın paniği

İHA

3 katlı binada yangın paniği

Bartın’da 3 katlı binada yangın çıktı. Yangının genişleme riskine karşı yan binalarda oturan vatandaşlar tahliye edildi.
Orta mahalle Topçukonağı caddesi üzerinde yer alan 3 katlı binada yangın çıktı. Gece saatlerinde binanın çatısından yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tedbir amaçlı cadde üzerinde yer alan binaların elektrik ve doğalgazı kesildi. İtfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilirken yangının genişleme riskine karşı yan binalarda oturan vatandaşlar da tahliye edildi.
Ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan binanın giriş katında pide salonu yer aldığı, üst katlarında ise oturan kimsenin olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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