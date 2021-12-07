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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezi hoparlör sistemine sızıldı ‘İstiklal Marşı’ çalındı

İHA

Merkezi hoparlör sistemine sızıldı ‘İstiklal Marşı’ çalındı

Bartın’da belediyenin merkezi hoparlör sistemine sızıldı. İki kez tekrar eden olayda merkezi sisteme sızan kişi ya da kişilerce hoparlörlerden ‘İstiklal Marşı’ çalındı. Bartın Belediyesi, “Sisteme bilgimiz ve iznimiz dışında müdahalede bulunulmuştur” açıklaması yaparak, konu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.
Bartın’da belediye sınırları içerisinde yer alan ve önemli duyuruların okunduğu merkezi sisteme sızma yapıldı. Gece ve sabah saatlerinde meydana gelen olayda hoparlörlerden ‘İstiklal Marşı’ çalındı.
Hoparlörlerden yükselen ‘İstiklal Marşı’ sesini duyan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Ne olup bittiğini anlamaya çalışan vatandaşlar, başta Bartın Belediyesi olmak üzere birçok kuruma telefonla ulaşarak hoparlörlerden çalınan marşın nedenini sordu.
Bartın Belediyesi tarafından, “Sisteme bilgimiz ve iznimiz dışında müdahalede bulunulmuştur. Hukuka aykırı bu müdahalelerin fail ya da faillerinin tespiti ile cezalandırılmaları için gerekli soruşturmanın yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” açıklamasında bulunuldu.
Yapılan açıklamada, “06.12.2021 ve 07.12.2021 tarihlerinde, kimliğini bilmediğimiz kişi veya kişiler tarafından, belediyemizin merkezi yayın sistemine bağlı telsiz frekanslı anons sistemine bilgimiz ve iznimiz dışında müdahalede bulunulmuştur. Tarafımızın; bir kamu kuruluşu olarak belediyeye karşı bu şekilde izinsiz ve illegal bir şekilde saldırı ve müdahalede bulunulmasının kabul etmesi mümkün değildir. Bunun yanında, yapılan bu saldırının bir daha ne zaman ve ne şekilde tekrarlanacağı, yapılan bu saldırılar ile neyin amaçlandığı bilinmemekte olup, toplum ve belediye açısından tehlike arz etmesi nedeni ile hukuka aykırı bu müdahalelerin fail ya da faillerinin tespiti ile cezalandırılmaları için gerekli soruşturmanın yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

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