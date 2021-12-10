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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uzun, 1979 yılında mezun olduğu ortaokuldaki açılışa katıldı

İHA

Rektör Uzun, 1979 yılında mezun olduğu ortaokuldaki açılışa katıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, mezun olduğu Trabzon’un Akçaabat İlçesinde yer alan Akçaköy Ortaokulundaki “Tasarım Beceri Atölyeleri” açılışına katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonu kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Trabzon’un Akçaabat İlçesinde yer alan Akçaköy Ortaokulunda hayırseverlerin desteğiyle “Tasarım Beceri Atölyeleri” kuruldu. Çocukların sahip oldukları yetenek ve becerilerin, uygulama düzeyinde kazandırılabilmesinin amaçlandığı atölyelerin açılış törenine Akçaköy Ortaokulu mezunlarından Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da katıldı. Rektör Uzun’un adı okulda açılışı yapılan Fen Bilgisi Laboratuvarına verildi.
“Bugün büyük bir heyecan yaşıyorum”
1979 yılında mezun olduğu okulda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rektör Uzun, “Geriye baktığımızda ne kadar güzel günler geçirdiğimizi ve güzel hatıralar biriktirdiğimizi hatırlıyorum. Dört duvardan ibaret olmayan okulumuzdan ülkemizin geleceği için nice kişiler yetiştiğini görüyorum. Emek, özveri, sabır ve hoşgörüyle bizleri yetiştiren ve bugünlere ulaşmamızı sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemize hayırlı nesiller yetiştirmiş, bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize ise fedakârlıkları için teşekkür ederken, hayırlı ve mutlu ömürler temenni ediyorum” dedi.
“Verilen katkılar geleceğimiz için oldukça değerli”
Rektör Uzun, Tasarım Beceri Atölyelerinin önemine de değinerek “Çocuklarımızı 21. yüzyılın gerekliliklerine göre, bilgi yoğun ve rekabetçi dünyaya en iyi şekilde hazırlamalıyız. Bunun için hayallerin gerçeğe dönüştüğü ve nitelikli bireylerin yetiştiği bir eğitim sistemi gerçekten çok önemli bir yerde durmaktadır. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafında ortaya konulan vizyonu oldukça kıymetli buluyor, Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer ile katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca okulumuza Tasarım Beceri Atölyelerinin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Açılış yoğun bir katılımla gerçekleştirildi
Akçaköy Ortaokulundaki Tasarım Beceri Atölyeleri açılışına Rektör Uzun ile birlikte Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Trabzon İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Bal, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Akıl, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Taner Petek, Avrasya Üniversitesi Kurucu Üyesi ve Akçaköy Lisesi Kurucu Müdürü İbrahim Keskin, Bahçeşehir Koleji Kurucu Müdürü Ergün Şanlı, kurum ve kuruluşlardan temsilciler ile atölyelerin yapılmasına katkı sağlayanlar yer aldı. Açılışın ardından katılımcılar Tasarım Beceri Atölyelerini gezerek, öğrencilerin yaptığı uygulamalar hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden ziyaretçiler, deneysel uygulamaları da yerinde gördü.
Destek verenlere teşekkür edildi
Açılış töreni kapsamında Tasarım Beceri Atölyelerinin Akçaköy Ortaokuluna kazandırılmasında katkı sunanlara teşekkür edildi. Bu kapsamda düzenlenen törende Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Uzun, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Tarık Akgün, AK Parti Ortahisar İlçe Başkan Yardımcısı Enis Ramazanoğlu, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Fidanlık Müdürü Savaş Ayvaz, Okul Aile Birliği Onursal Başkanı Fatih Özmen, Okul Aile Birliği Önceki Başkanı Resul Üçüncü, Trabzon Teknik Yangın ve Güvenlik Sistemlerinden Mustafa Uzun, Elektromarket Sahibi Cemil Öztürk, Erhan Mahmut Özdemir, Resul Komar ve Mustafa Komar’a plaketleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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