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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmanlı donanmasına gemi üretilen ilçede 50 yıl sonra çektirme tekne yapılıyor

DHA

Osmanlı donanmasına gemi üretilen ilçede 50 yıl sonra çektirme tekne yapılıyor


Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)OSMANLI donanmasına gemilerin yapıldığı Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 50 yıl sonra ilk kez turizm amaçlı `çektirme tekne´ yapılıyor. Gemi yapım ustası Mustafa Dikyol (38), "Atalarımız Osmanlı donanmasına gemi ve çektirme tekneler yapardı. 50 yıl sonra çektirme tekneyi yeniden yapmaya başladık. Bu bizim için önemli gelişmedir" dedi. 
Osmanlı'ya savaşlarda kullanılmak üzerine ahşap gemiler üretilen ilçede, babadan oğula geçen ahşap tekne yapımı geleneği devam ediyor. Kurucaşile ve Ovatekkeönü ile Kapısuyu limanlarında derme çatma barakalarda devam ettirilen ahşap tekne ve yat yapımcılığında 20 atölye ve tersane bulunuyor. İstanbul´dan bir iş insanından alınan siparişle Ovatekkeönü köyündeki tersanede 50 yıl sonra ilk kez `çektirme tekne´ yapılıyor. 18 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki teknenin yapımına 3 ay önce başladı. Çektirme teknenin iskeleti tamamlanarak, dış kaplaması yapılıyor. Kestane ve meşe ağaçlarının kullanıldığı teknenin yapımında 6 usta çalışıyor. Tersanenin önüne kurulan düzeneğe yerleştirilen  tekne hava şartlarına göre mayıs veya haziran ayında teslim edilecek. Teknenin turistik amaçlı kullanılacağı bildirildi. 
`ATALARIMIZ YAPARDI, ŞİMDİ BİZ YAPMAYA BAŞLADIK´ 
İlçede en son 1971 yılında çektirme tekne yapıldığını söyleyen tekne ustası Mustafa Dikyol, "Osmanlı döneminden bu yana ilçemizde ahşap teknelerin yapımı devam ediyor. Geçmiş dönemlerde yapılan çektirme teknelerinden sonra teknolojinin de gelişmesiyle artık bu tekneler yapılmıyordu. Ancak bize gelen siparişle 50 yıl sonra çektirme tekne yapımına başladık. Bu çektirme teknenin yapımına 3 ay önce başladık. Teknenin yapımında 6 kişi çalışıyoruz. Mayıs veya haziran ayında teslim edeceğiz" dedi. 
Eskiden yük taşımada kullanılan çektirme teknenin bu kez turizm amaçlı kullanılacağını ifade eden Dikyol, "Bu tekneler 50 yıl önce yük taşıma amaçlı kullanılıyordu ama bizim yaptığımız bu tekne gezi amaçlı turistik amaçlı olacak. Ben meslekte 25 yılımı doldurdum. Ama benim çalışmaya başladığım zamandan bir 25 yıl önce bu çektirme tekneler burada yapılıyormuş, bize de bunu yapmaya nasip oldu. Bizim için farklı bir deneyim olmuş olacak. Eskiden ustaların bilgi, birikimi ve kalıplarla yapılan çektirme tekneler şimdi teknolojik olarak projesini hazırlayarak, yapılıyor. Bizim için bu da önemli bir aşama olmuş olacak." diye konuştu. 
DHA-Genel Türkiye-Bartın / Kurucasile Ayhan ACAR
2021-12-12 09:41:38

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