Türkiye’nin en sıcak şehri Bartın oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en sıcak şehri Bartın oldu

İHA

Türkiye’nin en sıcak şehri Bartın oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 10 ve 11 Aralık tarihlerinde Türkiye’de en yüksek sıcaklık Bartın’da kaydedildi.
10 Aralık Cuma günü Bartın Türkiye’nin en sıcak şehri olurken, 11 Aralık Cumartesi günü de Türkiye’deki en yüksek sıcaklık 25 derece ile Bartın'da ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bartın 10 ve 11 Aralık tarihlerinde yurt genelinde en yüksek sıcaklığın kaydedildiği il oldu. Kentte sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahil bölgelerine akın etti. Bazı vatandaşlar kumsalda oturarak güneşin ve güzel havanın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar da yürüyüş yaptı.
11 Aralık Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ikinci il 24,2 derece ile Rize Çayeli, üçüncü il ise 23,6 derece ile Kocaeli Kartepe olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de sıcaklığın en düşük olduğu bölge ise eksi 10,3 derece ile Ardahan Göle oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmanlı donanmasına gemi üretilen ilçede 50 yıl sonra çektirme tekne yapılıyor
YEREL HABERLER Osmanlı donanmasına gemi üretilen ilçede 50 yıl sonra ...
Rektör Uzun, 1979 yılında mezun olduğu ortaokuldaki açılışa katıldı
YEREL HABERLER Rektör Uzun, 1979 yılında mezun olduğu ortaokuldaki ...
Bartın Üniversitesi öğrencisinin “Hikâye İstasyonu” projesi büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisinin “Hikâye İstasyonu” ...
Doğada nadir görülen reishi mantarını bulmanın sevincini yaşadı
YEREL HABERLER Doğada nadir görülen reishi mantarını bulmanın ...
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu
YEREL HABERLER Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.