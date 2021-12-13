Bartın’da trafik kazası 1 ölü 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde BartınKozcağız karayolunun Budakdüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Betül Ali (26) yönetimindeki 06 YB 3628 plakalı otomobil Ö.Ö. idaresindeki 06 PVE 44 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan ve taklalar atarak yol kenarına devrilen 06 YB 3628 plakalı otomobil sürücüsü Betül Ali olay yerinde hayatını kaybetti. Takla atan araçtaki yaralılar E.K (30), H.G (30), F.K (20) ve A.Y (16) ise İtfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kazada hayatını kaybeden Betül Ali’nin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.