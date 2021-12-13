Kansere yenilen Yeşim öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İngilizce öğretmeni Yeşim Öner (35), son yolculuğuna uğurlandı.

2012 yılında İngilizce öğretmeni olarak göreve başlayan Yeşim Öner'e 2 yıl önce gırtlak kanseri teşhisi konuldu. Atatürk İlkokulu'nda görev yapan Öner, dün tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybetti. Öner´in cenazesi sabah saatlerinde Serdar köyündeki evinin önüne getirildi, dualar okunup helallik alındı. Yeşim Öner´in tabutuna Türk Bayrağı konuldu. Köy camiinde öğlen kılınan cenaze namazına İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Öner´in yakınları ve meslektaşları katıldı. Evli olan Yeşim Öner köydeki aile kabristanında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-12-13 14:48:36



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