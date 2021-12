Doç. Dr. Ahmet Can, COST Programına Çalışma Grubu (WG) üyesi olarak atandı

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Can, bilim ve teknolojide Avrupa iş birliği için oluşturulan COST Programına Çalışma Grubu (WG) üyesi olarak atandı.

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Can, COST Programı’nın “CA20109 Modular Energy Islands for Sustainability and Resilience” aksiyonuna Türkiye kotasından yedek MC (Management Committee) üyesi olarak atandı.

Hedefinin Bartın Üniversitesindeki bilimsel üretkenliğe katkılar sağlamak olduğunu ifade eden Doç. Dr. Can, Avrupa’daki araştırmacılar arasında etkileşim ve iş birliğini destekleyen COST (European Cooperation in Science and Technology) programında yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Doç. Dr. Can, “Enerji tüketimi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi alanlarında sürdürülebilir çözümler üretmek için çalışmalar yapmaktayız. Bu doğrultuda orman ürünleri sanayi ve yapı endüstrisinin artan önemiyle birlikte en uygun malzemelerin üretilmesi konusunda öneriler sunmaktayız. COST programıyla birlikte bu alandaki çalışmalarımızı daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

Doç. Dr. Can’ı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Sürdürülebilir gelişim hedefiyle devam eden yolculuğumuzda hedeflerimizden biri de sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmaktır. Bu motivasyonla bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katmak için tüm bileşenlerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu doğrulta hedeflerimize katkılar sunan çalışmalarıyla COST Programına Çalışma Grubu (WG) üyesi olarak atanan öğretim üyemiz Doç. Dr. Ahmet Can’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa Bilimsel İş birliği Ağı (COST)

COST, ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve aynı alanda çalışmalarını sürdürmekte olan bilim insanlarını Avrupa genelindeki bilimsel ağlarda bir araya getirmek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. Açık adı, “Bilim ve Teknolojide Avrupa İş birliği (European Cooperation in Science and Technology – COST)” olan COST, 1971 yılında kurulmuştur ve ülkemiz de kurucu ülkeler arasında yer almıştır. COST’un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve iş birliğini destekleyerek; Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir. COST ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır. COST aksiyonlarının en temel özelliği sabit bir programın olmaması (bottomup) ve istenirse katılımda bulunulmasıdır (flexible participation).

