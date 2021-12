Hasret Bozkurt’un yer aldığı kadın Judo Takımı Avrupa Şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasret Bozkurt’un yer aldığı kadın judocular Avrupa Şampiyonu oldu.

Fransa’nın başkenti Paris’te yapılan Avrupa Şampiyonlar Ligi kadınlar müsabakasından şampiyonluk haberi geldi. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hasret Bozkurt’un da yer aldığı Galatasaray kadın Judo Takımı, finalde Fransız RSC Champigny’i 50 yenerek birincilik kürsüsüne çıktı. Çeyrek final mücadelesinde Fransız U.S Orleans Loire'yi ve yarı finalde İspanyol rakibi VCJ Valencia 32’lik skorlarla geçen kadın judocularda Bartın Üniversitesi öğrencisi Hasret Bozkurt’un performansı göz doldurdu.

Başarılarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadığını belirten milli sporcu Hasret Bozkurt, “Büyük gayretler sonucunda takım olarak yeni bir başarıya daha imza attık. Edindiğimiz tecrübelere yenilerini ekledik ve ülkemize birincilik madalyasıyla dönüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aldığı başarılardan dolayı milli sporcu Hasret Bozkurt’u tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Öğrencilerimiz katıldıkları her organizasyonda aldıkları başarılarla ülkemizi, Üniversitemizi ve takımlarını en iyi şekilde temsil etmektedirler. Her geçen gün alınan madalyalar ile adından daha çok söz ettiren Spor Bilimleri Fakültemiz, daha büyük başarılara imza atmak için hiç durmadan çalışmaya devam etmektedir. Bu düşüncelerle öğrencimiz Hasret Bozkurt’u kutluyor, başarılarının artarak devamını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

