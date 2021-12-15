Bartın Üniversitesi dünyanın en yeşil kampüsleri arasında yer aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Üniversitesi dünyanın en yeşil kampüsleri arasında yer aldı

İHA

Bartın Üniversitesi dünyanın en yeşil kampüsleri arasında yer aldı

Bartın Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarını çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren Green Metric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında Türkiye’nin en iyi 10’uncu, Dünya’nın ise 189’uncu yeşil kampüsü oldu.
Sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konusunda uluslararası bir platform olan Green Metric (Yeşil Ölçüm) Dünya Üniversiteler Sıralaması açıklandı. “Yeşil Üniversiteler 2021” sıralamasında Dünya genelinde 956 yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den 71 üniversite yer aldı. ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmaları kapsamında birçok alanda önemli çalışmaların yapılmaya devam edildiği Bartın Üniversitesi, Türkiye’nin en iyi 10’uncu yeşil kampüsü olurken Dünya’da ise 189’uncu sıraya yükselme başarısı gösterdi. Bartın Üniversitesi, 2019 yılında Türkiye’deki 43 üniversite arasında 16’ıncı, Dünya’daki 780 üniversite arasında 348’inci; 2020 yılında ise Türkiye’deki 56 üniversite arasında 11’inci, Dünya’daki 912 üniversite arasında 269’uncu olmuştu. Böylece Bartın Üniversitesi bir önceki yıllara göre hem Dünya genelinde hem de Türkiye genelinde sıralamada yer verilen üniversite sayısı artmış olmasına rağmen sıralamadaki yerini yükseltmeyi başardı.

“Bartın Üniversitesi tüm bileşenleriyle geleceğimiz için gayret gösteriyor”
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, her anlamda nitelikli bir üniversite hayatı sunmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydederek çevre bilincini geliştirmeye yönelik uygulama ve çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.
Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi ‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmaları kapsamında sürdürdüğümüz çalışmaların sonuçlarını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarıyı tüm bileşenlerimiz ile birlikte gösterdiğimiz gayretlerin bir sonucu olarak görüyorum. Alt yapı ve üst yapı yatırımlarımız, verimlilik artışına yönelik çabalar, sıfır atık konusunda gösterilen hassasiyet ve çevre eğitimleri başta olmak üzere birçok alanda koyduğumuz hedefleri adım adım gerçekleştiriyoruz. Her geçen gün daha iyiye ulaşma azmi ve gayretiyle bu başarılarımızın artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

“Sürdürülebilir Yeşil Kampüs çalışmalarımız devam ediyor”
‘Sürdürülebilir Yeşil Kampüs’ çalışmaları kapsamında birçok yeniliği hayata geçirdiklerini de kaydeden Rektör Uzun, şu ifadelere yer verdi:
“Öğrencilerimize ve gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir alanlar bırakmayı hedefliyoruz. Üniversitemizde bir yandan sürdürülebilir bir gelecek adına bilimsel çalışmalar yapılırken; diğer yandan da yaşam kalitesi yüksek ve doğa dostu yerleşkeleri ile tüm topluma örnek olmaya gayret gösterilmektedir. Sürdürülebilir peyzaj uygulamalarımız kapsamında yağmur sularının biriktiği doğal bir gölet oluşturduk. Bu göletimiz kampüsümüze kattığı güzelliğin yanı sıra çim alanlarımızın ve ağaçlarımızın sulanmasında da kullanılıyor. Böylece bir yandan tasarruf sağlarken diğer yandan da ekolojik dengeyi korumuş oluyoruz. Öte yandan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ve ‘Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında her yıl onlarca fidan ve ağacı toprakla buluşturuyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir dünya bırakmak için de büyük gayret gösteriyoruz.”

Green Metric (Yeşil Ölçüm) Sıralamaları
Green Metric, Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi, üniversite kampüslerindeki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında değerlendiriyor ve karşılaştırmasını yapıyor. Değerlendirme platformu, Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında kuruldu ve her yıl katılımcı üniversitelerin derecelendirmesini yapıyor. Tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan Green Metric, dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açık. Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite Green Metric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendiriliyor, her değerlendirme alanı için puanlanıyor ve yükseköğretim kurumları bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesinde TÜBİTAK desteğiyle “İklimle Uyumlu Kentsel Tasarım Eğitimi” verilecek
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinde TÜBİTAK desteğiyle “İklimle ...
İktidarsız olduğunu savunarak beraatını istedi
YEREL HABERLER İktidarsız olduğunu savunarak beraatını istedi
Köpeğe cinsel saldırı sanığı: Üzerine düştüm, iktidarsızım
YEREL HABERLER Köpeğe cinsel saldırı sanığı: Üzerine düştüm, ...
Köpeğe cinsel saldırı sanığı: Üzerine düştüm, iktidarsızım
YEREL HABERLER Köpeğe cinsel saldırı sanığı: Üzerine düştüm, ...
TPAO Genel Müdürü Bilgin: " 2023 yılında ilk faz gaz üretimini karaya ulaştırmayı hedefliyoruz Türkiye’nin tarihi keşfi hakkında bilgiler verildi
YEREL HABERLER TPAO Genel Müdürü Bilgin: " 2023 yılında ilk faz gaz ...
Köpeğe cinsel saldırı sanığı: Üzerine düştüm, iktidarsızım
YEREL HABERLER Köpeğe cinsel saldırı sanığı: Üzerine düştüm, ...
Hasret Bozkurt’un yer aldığı kadın Judo Takımı Avrupa Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Hasret Bozkurt’un yer aldığı kadın Judo Takımı Avrupa ...
Doç. Dr. Ahmet Can, COST Programına Çalışma Grubu (WG) üyesi olarak atandı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Ahmet Can, COST Programına Çalışma Grubu ...
Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı (2)
Bartın’daki kazada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi
YEREL HABERLER Bartın’daki kazada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi
Genç öğretmen gırtlak kanserinden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Genç öğretmen gırtlak kanserinden hayatını kaybetti
Kansere yenilen Yeşim öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kansere yenilen Yeşim öğretmen son yolculuğuna ...
Kansere yenilen Yeşim öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kansere yenilen Yeşim öğretmen son yolculuğuna ...
Bartın’da trafik kazası 1 ölü 4 yaralı
YEREL HABERLER Bartın’da trafik kazası 1 ölü 4 yaralı
Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.