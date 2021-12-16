Bayraktaroğlu "Orman köylüsünün gönlüne dokunan işler yapıyoruz"

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu "Orman Köylüsünün Gönlüne Dokunan İşler Yapıyoruz" dedi.

Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, incelemelerde bulunmak için Ulus İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ulus İşletme Müdürü Recep Düşünmez ve İşletme İşletme Şefleri tarafından karşılanan Faruk Bayraktaroğlu, İşletme Müdürlüğü binasındaki incelemelerin ardından 2021 yılında tesis edilen Alpı Seyir terası ile Asağıköy köyünü birbirine bağlayan 142 kod nolu orman yolunda da incelemelerde bulunduktan sonra İşletme personeliyle bir araya geldi.

İşletme Şefleri ile sohbet eden Bölge Müdürü Bayraktaroğlu, "Ortak hedeflere ve başarıya ulaşabilmek için ekip olarak işbirliği içinde olmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bizler mühendisiz, orman köylümüzün gönlüne dokunacağız, yörenin biyolojisini iyi öğrenerek başta tıbbi ve aromatik bitkiler olmak üzere vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ekonomik ve sosyal projeler fikirler oluşturacağız. Fikir, mal ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Orman köylümüzün ufkunu açacak onlara ekonomik katkı sağlayacak çalışmalar yapmalıyız. Eksikliklerimizi birlikte çalışarak kapatacağız. Bu yılımız geçen yıla göre, önünüzdeki yıl da bu yıla göre daha iyi olacak. Bunun için programlı çalışacağız, günlük, haftalık, aylık ve yıllık programlarınızı buna göre hazırlayın. İşçi memur demeden tüm çalışanların görüşlerini alın ama son kararı siz verin. İnsanımız için, toprağımız için, huzurumuz için, bereketimiz için yeşil vatanımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.