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Bartın Irmağı taşma noktasına geldi; köylere ulaşım sağlanan köprü kapatıldı

DHA

Bartın Irmağı taşma noktasına geldi; köylere ulaşım sağlanan köprü kapatıldı


Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-BARTIN´da, 2 gündür etkili olan sağanak ardından ırmak taşma noktasına geldi. Irmak kenarındaki piknik alanı yolunun bir kısmı su altında kaldı, 8 köye ulaşımı sağlayan köprü kapatıldı.
Bartın´da 2 günde metrekareye 15 kilogram yağış düşerken, kentin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı´nda su seviyesi yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın Çağlayan piknik alanı yolunun bir kısmı su altında kaldı. Irmağın yükselmesi sonucu Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü ulaşıma kapatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri gece boyunca taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerde bulundu.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın'da 2 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından Bartın Irmağı´nın yükselmesine neden oldu. Şu anda da yağış ara ara devam ediyor. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık." dedi.
KURUCAŞİLE´DE DERELER TAŞTI
Metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü Kurucaşile ilçesinde Ovatekkeönü, Yeniköy, İlyasgeçidi ve Hacıköydeki derelerin taşması sonucu tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı. Özel İdare ekipleri köylerde çalışma başlattı. Kurucaşile Kaymakamı Bayram Köse köylere giderek incelemelerde bulundu. Amasra ilçesinde Çakrazova köyündeki yoğun yağış nedeniyle derenin taşması sonucunda bazı evlerin alt katları sular altında kalırken, Bartın-Kurucaşile yoluna taşan suyun temizlenmesi için karayolları ekipleri çalışma yaptı.
 DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR
2021-12-16 13:38:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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