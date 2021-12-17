Amasra´da rüzgar etkili oldu, gemiler limana demirlendi

Ayhan ACAR/ AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde rüzgar nedeniyle 3 kuru yük gemisi, limanda demirlendi. Kıyıya vuran dalgaların boyu ise 3 metreyi buldu.
Amasra'da saatteki hızı 36 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu, 3 metreyi buldu. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle Karadeniz'de 3 kuru yük gemisi, limanda demirlendi. Limandaki balıkçı teknelerinin sahipleri ise halatları sağlamlaştırarak, teknelerinin hasar görmesini engellemeye çalıştı. Büyük Liman'a vuran dalgaların yürüyüş yoluna kadar gelmesi üzerine belediye ekibi, limana girişçıkışı engellemek için şerit çekti. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2021-12-17 12:41:02
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